Сегодня на 14 кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке стартует 139-й по счету US Open – последний в сезоне турнир Большого шлема. В распределении рекордных $57 миллионов призовых поучаствуют сразу пять белорусов в одиночном разряде. Нам будет за кем следить уже с первых дней US Open. Предстоящий БШ станет уникальным для белорусского тенниса за последние годы.





Соболенко vs Азаренко

Если весь теннисный мир в первом раунде женской сетки станет наблюдать за сражением двух победительниц US Open Серены Уильямс и Марии Шараповой, то в Беларуси больше внимания соберет поединок двух соотечественниц – сеяная под девятым номером Арина Соболенко сразится с представительницей предыдущего теннисного поколения Викторией Азаренко.





До этого девушки встречались только в парном разряде, да и то практически во всех матчах играли вместе. Только в полуфинале Майами-2019 они оказались по разные стороны сетки – Соболенко в дуэте с Элизой Мертенс прошли Азаренко и Эшли Барти – 7:6 (8:6), 7:5.









В Нью-Йорке состоится второе в истории WTA белорусское дерби в женском теннисе. К слову, первое также прошло в текущем сезоне. На кортах Индиан-Уэллса Вера Лапко, которая остаток года пропускает из-за травмы, выбросила белый флаг перед Азаренко.





Азаренко обыграла Лапко в историческом матче: белоруски провели главный поединок дня в Индиан-Уэллсе





Теперь двукратная финалистка US Open сразится с более серьезной соперницей из Беларуси. Поединок в Нью-Йорке станет негласной битвой за право считаться сильнейшей теннисисткой страны прямо сейчас. Если, конечно, не брать в расчет рейтинг WTA.





Фаворитом матча, который состоится в ночь со вторника на среду, является Соболенко. Как и в прошлом сезоне, Арина постепенно набирает кондиции во второй половине года, когда начинается серия хардовых турниров – любимых для белоруски.





Если вынести за скобки вылет в первом матче Торонто, то пока у Соболенко североамериканская серия складывается неплохо. В Сан-Хосе теннисистка пробилась в финал, а в Цинциннати прошла двух соперниц.





У Азаренко результаты на харде чуть скромнее: в Сан-Хосе, Торонто и Цинциннати побеждала только в стартовых поединках. Если матчи у белоруски не задавались, то она давала волю эмоциям.





А когда встречи заканчивались раньше ожидаемого, то Азаренко позволяла себе сыграть со зрителями.





Главной проблемой проигранных матчей Виктория считает перетренированность – теннисистка много занималась на корте и мало отдыхала. Перед US Open у нее имелось достаточно времени, чтобы перевести дух. И все же это не делает фаворитом Викторию. Победитель матча будет зависеть от Соболенко.





А конкретно от того, пойдет ли у нее первая подача. Известно, что Азаренко является одной из лучших принимающих в туре. На этот компонент не повлиял даже вынужденный перерыв в карьере. Прямо сейчас Вика занимает шестое место по количеству выигранных очков на приеме среди теннисисток, проведших в этом сезоне более 25 матчей – 46,8 процентов.









Если Азаренко обуздает и без того нестабильную подачу Арины, то дело в шляпе. Однако существует и другой вариант развития событий: Соболенко не наберет с десяток двойных ошибок и будет сохранять процент выигранных очков на первой подаче в районе 80 процентов (а это топ-уровень) – тогда Виктории придется капитулировать.





Примерно ясна и тактика на белорусское дерби. Соболенко, как и прежде, будет действовать с позиции силы, пытаясь деклассировать соперницу мощными ударами. Азаренко не останется ничего другого, как пробовать максимально удлинять розыгрыши, позволяя Арине ошибиться самой.





Если у Соболенко игра в излюбленной манере не пойдет, то возможностей для маневра практически не появится. Не забываем, что на турнирах БШ коучинг использовать нельзя, поэтому Дмитрий Турсунов с советами на помощь не прибежит.





Победительницу дерби во втором раунде будет ожидать Юлия Путинцева или Мэдисон Бренгл. Дальше маячат матчи с Донной Векич, Кики Бертенс или Юлией Гергес, которые могут встретиться по пути к четвертьфиналу.





Саснович нужно защищать очки

В прошлом году Александре удалось добраться до третьего раунда US Open, где она вчистую уступила будущей победительнице турнира Наоми Осаке. Это означает, что Саснович сейчас придется защищать очки. Если не получится, то теннисистку ожидает очередной откат в рейтинге.





Тем не менее хочется думать, что у нее неплохие шансы дойти до третьего раунда и в этом году. Жребий не стал отправлять белоруску уже в первом матче против сеяной теннисистки, а предложил сыграть с 67-й ракеткой планеты Дженнифер Брэди – соперницей, предпочитающей грунтовую поверхность.





Встреча состоится в понедельник вечером. По пути в четвертый раунд возможными соперницами Саснович будут Каролин Гарсия (№27 WTA) и Каролина Плишкова (№3 WTA)





Вот только ли по силам Александре пройти хотя бы одну из этих теннисисток? Последние результаты не могут вселять оптимизм. Саснович провалила грунтовый сезон, где по логике должна была выступить хорошо и набрать очки.





В это же время у белоруски началась серия из восьми поражений подряд, длившаяся на всех травяных турнирах. Александра рассталась с тренером Владимиром Платеником и продолжила демонстрировать нестабильный теннис, чуть ли не в каждом поединке играя по три сета.









Особую тревогу вызывает подача, успешность которой может скакать от 40 до 80 процентов в рамках одного матча.





Серия неудач Саснович завершилась только на харде. С тех пор Александра одержала две победы над девушками, стоящими ниже в рейтинге. Окажется ли по зубам белоруске еще одна такая же соперница в лице Бреди – далеко не факт.





Все будет зависеть от того, справится ли Саснович с первой подачей американки, являющейся одной из лучших в женском туре. Тем более у Дженнифер большие планы на домашний БШ. В 2017-м она здесь дошла до 1/8 финала. Плюс Бреди не терпится ворваться в топ-50, где прежде теннисистка еще не находилась.





15 лет спустя

Дождались! Теперь заставляют обратить на себя внимание и мужчины. С уходом Макса Мирного и Владимира Волчкова казалось, что в ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать появление белорусов в основной сетке турниров БШ.





Однако Илья Ивашко и Егор Герасимов не согласны с этим. Белорусы, которые только подбираются к возрастному пику своей карьеры, синхронно преодолели три раунда квалификации US Open и вышли в основную сетку Нью-Йорка.





В последний раз два наших теннисиста оказывались в первом раунде БШ аж 15 лет назад. На «Ролан Гаррос» в 2004-м играли Мирный и Волчков, который также тогда прошел квалификационное сито.





Хочется верить, что в 2019-м у белорусов в Нью-Йорке получится преодолеть первый раунд. Тем более предпосылки к этому имеются. И Ивашко, и Герасимов перед US Open набрали неплохие кондиции.





Илья, две недели назад потерявший статус первой ракетки Беларуси, хорошо смотрелся в Монреале, где вылетел только после боевого матча с 13-й ракеткой планеты Гаэлем Монфисом.





В Нью-Йорке Ивашко, не отдавшего оппонентам ни сета в квалификации, повезло со жребием в первом раунде – в соперники достался австралиец Танаси Коккинакис (№203 ATP), лучшие годы которого, по всей видимости, позади. 23-летнего теннисиста уже мучают травмы, поэтому о серьезных результатах в последнее время говорить не приходиться.









В текущем сезоне Танаси уже успел пропустить практически полгода. На US Open Коккинакис получил wild-card. Поэтому неудивительно, что в матче фаворитом выглядит как раз Ивашко. Правда, если австралиец сложит оружие, то белорус выходит на… Рафаэля Надаля.





В квалификации Герасимов смотрелся менее уверенно, но все равно побеждал, благодаря чему впервые в карьере отобрался в основную сетку турнира БШ. Такое выступление Егора не должно удивлять.





Два последних месяца белорус хорошо смотрелся на челленджерах, выиграв турнир в итальянском Реканати и дойдя до полуфинала представительного старта в американском Аптосе.





Со жребием в стартовом матче Герасимову также повезло. Соперником станет 100-я ракетка Ллойд Харрис из ЮАР. 22-летний африканец находится в кризисе. В последний раз теннисист выигрывал два матча подряд аж в начале мая на челленджере в Остраве.





Совсем недавно Харриса на лопатки уложил в квалификации Монреаля наш Ивашко, оттого будущий соперник Герасимова не кажется таким уже непроходимым. А уже дальше Егор выйдет на победителя пары Диего Шварцман – Робин Хаасе.





Оба матча первого раунда белорусы проведут в ночь со вторника на среду.