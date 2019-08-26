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Бага: Пройти дальше в Лиге Европы будет сложно. Но мы можем

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага сообщил, что рассчитывает на выход в групповой раунд Лиги Европы после победы (4:0) над «Славией».

- «Астана» играла сегодня матч чемпионата. Тренерский штаб дал отдохнуть почти всем лидерам. Вы так не сделали. Почему?

– Не сказал бы, что мы так не сделали. У нас четыре изменения в основе и три замены по ходу матча. Получается семь. Ровно столько, сколько сделала и «Астана». Но она сделала это с первых минут. Пускай Стасевич и Драгун не совсем отдыхали, но сыграли меньше 90 минут. 

После того, как счет стал 4:0, можно было думать о чем-то другом. Мы имели горький опыт в матче с «Крумкачамi». Тогда сделали восемь замен – и проиграли. Массовые замены – это красиво. Но когда рвутся все взаимодействия, кричишь «полундра» и кусаешь локти, что сделал столько замен.

- То есть это не потому, что чемпионат в приоритете и думаете, что отыграться в противостоянии с «Астаной» будет сложно?

– И чемпионат не в приоритете – должны каждую игру выигрывать. Пройти дальше в Лиге Европы будет сложно. Но мы отыграться можем. Я в этом уверен, – сказал Бага.
Источник: tribuna.com
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