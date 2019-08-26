"Клуб ждет новая эмблема, форма и цвета. Последние, как нам стало известно, будут черно-голубыми. Отметим, что практически вся инфографика "зубров" делается в этих цветах с июля месяца. И делалось это не просто так. Презентация нового "Динамо" состоится 2 сентября на предматчевом шоу", — сообщает Fan Zone.





Напомним, ранее клубными цветами "зубров" были белый и синий.







