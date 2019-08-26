Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

КХЛ. Минское "Динамо" будет играть в "черно-голубых" цветах

Минское "Динамо" в новом сезоне будет играть в "черно-голубых" цветах.

"Клуб ждет новая эмблема, форма и цвета. Последние, как нам стало известно, будут черно-голубыми. Отметим, что практически вся инфографика "зубров" делается в этих цветах с июля месяца. И делалось это не просто так. Презентация нового "Динамо" состоится 2 сентября на предматчевом шоу", — сообщает Fan Zone. 

Напомним, ранее клубными цветами "зубров" были белый и синий.
Прессбол
Поделиться
Последние известия
Блоги
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё