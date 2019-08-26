- Этот провал — он шел-шел. В принципе, все его видели, все знают в чем дело. Как мы из него выйдем, я, пока, тоже не вижу. И это однозначно школы. И федерация это понимает, все это понимаем. Сегодня мы об одном разговариваем и с руководителями: кто вратарь, кто второй вратарь? Третий вроде бы есть вратарь, а первого и второго не видим мы. Больше всего пугает, как активно работает сборная Казахстана: было 14 хоккеистов натурализованных. Тут информация пришла, что еще двоих они натурализуют. Швед, и еще кого-то. Это большое подспорье для сборной Казахстана.





- Будет ли у нас натурализация к ЧМ?





- Почему нет? Если будут игроки достойные.





- Как вообще относитесь к этому процессу?





- Ну, если у нас воруют игроков... Тем более, если ты русских натурализуешь, то вообще, мне кажется... Почему нет? На данный момент, это нужно сделать.





- Какие позиции будете искать? Вратаря, наверное?





- Да всех. Чем больше конкуренции, тем лучше, — отметил Захаров в эфире "Беларусь 1"



