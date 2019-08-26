Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Михаил Захаров: будет ли натурализация к ЧМ-2021? Почему нет? Если у нас воруют игроков...

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров не исключил, что в национальной команде появятся новые натурализованные хоккеисты.

- Этот провал — он шел-шел. В принципе, все его видели, все знают в чем дело. Как мы из него выйдем, я, пока, тоже не вижу. И это однозначно школы. И федерация это понимает, все это понимаем. Сегодня мы об одном разговариваем и с руководителями: кто вратарь, кто второй вратарь? Третий вроде бы есть вратарь, а первого и второго не видим мы. Больше всего пугает, как активно работает сборная Казахстана: было 14 хоккеистов натурализованных. Тут информация пришла, что еще двоих они натурализуют. Швед, и еще кого-то. Это большое подспорье для сборной Казахстана.

- Будет ли у нас натурализация к ЧМ?

- Почему нет? Если будут игроки достойные.

- Как вообще относитесь к этому процессу?

- Ну, если у нас воруют игроков... Тем более, если ты русских натурализуешь, то вообще, мне кажется... Почему нет? На данный момент, это нужно сделать.

- Какие позиции будете искать? Вратаря, наверное?

- Да всех. Чем больше конкуренции, тем лучше, — отметил Захаров в эфире "Беларусь 1".
Поделиться
Последние известия
Блоги
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё