Алексеем Кульбаковым. by.tribuna.com разбирается, что творится с

Нынешний сезон для Алексея Кульбакова складывается очень трудно и противоречиво: с одной стороны повышение по линии УЕФА, а с другой – травма и пробуксовка в родном чемпионате. Обычно к концу августа у судьи набиралось полтора десятка матчей на внутренней арене. Гомельчанин «закрывал» самые топовые встречи: Суперкубок, решающие стадии кубка страны, и игры топовых белорусских команд между собой. На сей раз игра всего одна: 6 июля рефери работал в Витебске на матче местной команды с брестским «Динамо». Что же происходит с лучшим арбитром страны?

Прогресс в УЕФА

Сезон Кульбаков начал еще зимой. В феврале-марте он судил матчи плей-офф Лиги Европы («Мальме» – «Челси», «Наполи» – «Ред Булл», «Славия» – «Севилья») и квалификации к чемпионату Европы-2020 (Черногория – Англия). Игра чехов и испанцев в ЛЕ стала 120-й для рефери на международном уровне. Он на много (на очень много) матчей обогнал предшественников. У Вадима Жука таковых 65 (в том числе полуфинал Лиги чемпионов), у Сергея Шмолика – 58.





Хорошее судейство подняло Кульбакова в самый топ УЕФА. Летом его повысили до элитной категории судей. Теперь гомельчанин может претендовать на обслуживание решающих матчей еврокубков и финальных турниров чемпионата Европы и мира (в том числе финалы). Белорус уже среди тех, кто может поехать на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Входит рефери и в число претендентов на работу во время ЧЕ-2020. Кстати, Алексей уже засветился на топ-турнире – летом 2016-го он был резервным рефери на семи матчах Евро. А в этом году поработал на молодежном первенстве Европы.





В четверг Кульбаков отсудил матч раунда плей-офф Лиги Европы ПСВ – «Аполлон».

Проблемы в Беларуси

Если за границей у Кульбакова все отлично, то дома есть сложности. В апреле судья получил травму (защемление нерва в спине) и пропустил почти всю первую половину сезона. Первый матч отработал только 6 июля в Витебске – в 14-м туре. Встреча между «Витебском» и брестским «Динамо» вышла богатой на спорные моменты. В концовке первого тайма мяч после подачи в штрафную брестчан попал в руку Александру Нойоку. Игроки хозяев требовали пенальти, но Кульбаков посчитал, что все было в пределах правил.





А во втором тайме, когда, рукой в штрафной сыграл защитник «Витебска» Акакий Хубутия, Кульбаков назначил пенальти (отметка 4:05).









Матч закончился минимальной викторией брестчан, а витебчане набросились на рефери. Сергей Ясинский сказал, что «победителя должны выявлять футболисты сами, без участия судей».





– Действия Кульбакова в нашем матче против брестского «Динамо» не поддаются никакой логике. Можно было сказать, что судья не заметил нарушения, но на видео хорошо видно, как он показывает нашим футболистам, мол, рука находилась в таком-то положении. Судья видел, что мяч попал в руку Нойока, но не свистнул. Кажется, мы не сделали Кульбакову ничего плохого. Непонятно, почему судья так поступил в отношении нашей команды: один момент трактовал так, а другой – иначе, – высказывал мнение о работе арбитра тренер «Витебска».





В своем стиле высказался хавбек Антон Матвеенко, а директор клуба Николай Вайтюховский призывал «забыть человека с фамилией вчерашнего арбитра и то, как он отработал». Руководитель вообще больше не хочет, чтобы Кульбаков судил игры с участием «северян».





В передаче «Судите с нами» глава департамента судейства и инспектирования Андрей Чепа признал ошибку Кульбакова в эпизоде с попаданием мяча Нойоку в руку.





– Судья ошибся, не назначив пенальти в ворота брестского «Динамо». Кроме того, так как удар наносился в створ ворот, он должен был показать Нойоку желтую карточку, – говорил Чепа.





Также АБФФ признала ошибку судьи в эпизоде, когда вратарь хозяев Дмитрий Гущенко снес в штрафной форварда гостей Романа Юзепчука. Кульбаков дал продолжить игру, а должен был назначить пенальти.









За матч Кульбаков получил двойку и, согласно правилам, должен был пропустить два тура – 15-й и 16-й. Однако на следующие за ними матчи 1/16 и 1/8 финала Кубка Беларуси он назначения не получил. Не судил рефери и поединки 17-го и 18-го туров. Нет его и среди назначений на 19-й. Увидеть Алексея в деле можно было только во второй лиге. 20 июля он отработал матч в Ошмянах, где местные нанесли поражение «Арсеналу» (1:0). А 10 августа судил «СМИавтотранс» – «Молодечно» (1:5), где показал семь желтых и две красных карточки.





Как стало известно Tribuna.com, длительный простой обусловлен тем, что наказание Кульбакову оказалось намного серьезнее, чем двухматчевая дисквалификация. Его случай разбирался судейским комитетом, по итогам заседания которого приняли решение не назначать Алексея на игры «вышки» еще четыре тура. Кроме того, гомельчанина условно наказали до конца сезона. Это означает, что если Кульбаков за оставшиеся туры до конца чемпионата получит еще одну двойку, то будет дисквалифицирован. Однако в АБФФ эту информацию не подтвердили.





– Алексей ошибся в игре с «Витебском», получил двойку и пару туров пропускает, – говорит о ситуации Андрей Чепа. – Разбор ошибки на судейском комитете? Его решения не подлежат огласке. Я не могу прокомментировать. Кульбаков не судил только игры высшей и первой лиг. А во второй, к примеру, отсудил два матча. Два очень серьезных матча. А в четверг работал в Эйндховене на Лиге Европы. Просто в его график иногда наши матчи не вписываются. И когда придет запрос на Лигу чемпионов, он будет судить. У нас хороший контакт с Роберто Розетти (старший офицер УЕФА по вопросам судейства): Кульбаков будет работать на групповой стадии.





– А то, что он не судит высшую лигу это проблема для Лиги чемпионов?





– Это не хорошо, конечно, но это не проблема. Повторюсь, у нас хороший контакт с УЕФА.









Однако, по нашей информации, участие Кульбакова в обслуживании матчей главного клубного турнира Европы пока под вопросом. Дело в том, что работать там может только бригада, в которой все три судьи (главный и боковые) имеют лицензию на работу с VAR (на Лигу Европы такое правило не распространяется). Таковых в стране только трое: сам Кульбаков и его помощники Олег Маслянко и Дмитрий Жук. Но по каким-то непонятным причинам Маслянко оказался не в списке, который федерация футбола подала в УЕФА. Впрочем, в АБФФ утверждают, что рефери в обойме и все будет в порядке.





Кульбаков от комментариев отказался, но отметил, что вернется к обслуживанию матчей «вышки» уже в ближайших турах.





– Была ошибка в Витебске, после которой нужно было время проанализировать все и набрать необходимую форму, – сказал судья.





Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Europe, fcbate.by.







