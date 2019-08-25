Алим Селимов: минское "Динамо" было очень близко к тому, чтобы выиграть чемпионат в 2017 году. Считаю, что выиграли





- Давайте про футбол. Как оцените свой период работы в минском "Динамо"?





- Пускай оценивают те, с кем я работал, коллеги, журналисты, болельщики… Со своей стороны могу сказать, что отдавался работе на все сто процентов. Были периоды, когда практически не видел маленького сына — уходил на работу рано утром и приходил поздно вечером. В период моей работы в команде ни разу не было задержек по зарплатам и премиальным, все выплачивалось ребятам день в день. Хотя финансирование от собственника клуба последние годы было никаким. Мы второй раз в истории вышли в групповой раунд Лиги Европы, заработали хорошие деньги для клуба, были очень близки к тому, чтобы выиграть чемпионат в 2017 году — считаю, что выиграли. И это была слаженная работа всего коллектива, начиная от директора и заканчивая уборщиком на стадионе. У меня со временем сложились хорошие взаимопонимания с болельщиками и с некоторыми фанатами. Это основные моменты.









- Не обижало, что некоторые болельщики относились к вам не очень хорошо?





- Я же понимал, куда иду и что меня ждет. Не примут же они человека из борьбы с распростертыми объятиями (улыбается). Мог отказаться, но мне было интересно принять этот вызов. Понятно, я человек не из футбола. И кто меня назначил тоже все знали. Только хорошей работой я мог изменить настроение болельщиков. Первый год ушел на освоение — задавал много вопросов, вникал в процессы, разбирался… Но потом я чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы руководить процессами в клубе. И, повторюсь, за свою работу мне не стыдно, а даже наоборот.





- Следите за минским "Динамо"





- Да, в целом слежу за ходом чемпионата страны и по возможности стараюсь посещать матчи или же смотреть по телевизору. Правда, уже не так пристально.



