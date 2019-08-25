В Бриджпорте (США) белорусский боец Эдуард Муравицкий эпично проиграл бой в Bellator – одном из крупнейших промоушенов MMA. Матч с Авивом Гозали из Израиля продолжался всего 11 секунд – это рекорд организации. Противник белоруса сбил оппонента с ног и сделал болевой прием на ступню (heel hook). Муравицкому из-за боли пришлось капитулировать.





Правда, такая победа израильтятина не понравилась ценителям смешанных единоборств. Они обвинили Гозали в неспортивном поведении. Можно заметить, что Муравицкий собирался приветствовать соперника, когда тот бросился в ноги.





Кто такой Эдуард Муравицкий?





Муравицкий родился в 1991 году в Барановичах. В единоборства пришел в 9-летнем возрасте, когда начал заниматься борьбой. Эдуард является мастером спорта по дзюдо, MMA, рукопашному спорту и боевому самбо. Профессиональным бойцом ММА стал в 2011 году.





В 2012-м Муравицкий выиграл Олимпиаду боевых искусств по боевому самбо. Также в коллекции белоруса имеется «серебро» чемпионатов мира и Европы.









Шесть лет назад Муравицкий, выросший в православной семье, принял ислам и взял мусульманское имя Расул [с араб. «пророк» – Tribuna.com]. Верой в Аллаха боец заинтересовался, когда дрался в московском спортивном клубе «Аллигатор». Тогда Муравицкий впечатлилися поведением мусульман: «Поражали их единство, взаимовыручка, готовность всем коллективом прийти на помощь друг другу – среди славянских спортсменов такого единства никогда не видел. И мне стало интересно наблюдать за мусульманами: как они совершают намаз, молятся. Никто из них не ругался, не выпивал и не употреблял наркотики, поскольку это запрещает их вера». Вернувшись в Барановичи, белорус решился на принятие ислама.



