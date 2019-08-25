Минское «Динамо» проиграло 9 матчей из 10 перед стартом сезона в КХЛ

Всего перед стартом в КХЛ «Динамо» провело 10 матчей (8 товарищеских, 2 – в Кубке Салея). «Зубры» смогли победить лишь в первом контрольном матче – был обыгран «Хумо» (6:3). Затем последовало 9 поражений подряд.





Разница забитых и пропущенных шайб – 15:37.





В первом матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 2 сентября примет «Нефтехимик»



