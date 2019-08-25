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Арабский хоккей с белорусским лицом: четверо белорусских хоккеистов продолжат карьеру в ОАЭ

Белорусские защитники Илья Бусилко и Дмитрий Шаповалов, а также нападающие Максим Захаров и Александр Ковшик продолжат карьеру в ОАЭ.

Об этом сообщает сайт ФХБ. 

29-летний Бусилко с прошлого сезона выступал за "Пинских ястребов". В 46 матчах прошлого сезона защитник набрал 22 (12+10) очка. В Кубке Салея-2019 Илья был капитаном команды. Продолжит карьеру Бусилко в клубе "Абу-Даби Стормз". 

26-летний Шаповалов завершал карьеру после сезона-2017/18. С 2013 года защитник выступал за жлобинский "Металлург". 

Последним клубом 27-летнего Захарова был "Могилев", цвета которого он защищал в том числе и в недавно завершившемся Кубке Салея. В прошлом сезоне Максим провел 58 матчей и набрал 25 (6+19) очков. 

33-летний Ковшик в прошлом сезоне играл за "Могилев" и "Пинских ястребов". Форвард провел 43 матча и набрал 22 (8+14) очка. 

Шаповалов, Захаров и Ковшик будут выступать за "Аль-Айн". 


Также в ОАЭ уедут и два белорусских тренера. 33-летний Дмитрий Панцырев будет тренировать Аль-Айн. Последние два года специалист работал ассистентом главного тренера в системе "Гомеля". 

А 29-летний Евгений Рекша будет работать с командами U12 и U18 в Абу-Даби. В прошлом сезоне Решка помогал главному тренеру "Гомеля-2". 

Напомним, в Эмиратах уже работают белорусы Артем Сенькевич, Сергей Заделенов, Сергей Белов, Андрей Якимович, Алексей Страхов, Артем Каркоцкий и Виталий Савко.
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