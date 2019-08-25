Об этом сообщает сайт ФХБ.





29-летний Бусилко с прошлого сезона выступал за "Пинских ястребов". В 46 матчах прошлого сезона защитник набрал 22 (12+10) очка. В Кубке Салея-2019 Илья был капитаном команды. Продолжит карьеру Бусилко в клубе "Абу-Даби Стормз".





26-летний Шаповалов завершал карьеру после сезона-2017/18. С 2013 года защитник выступал за жлобинский "Металлург".





Последним клубом 27-летнего Захарова был "Могилев", цвета которого он защищал в том числе и в недавно завершившемся Кубке Салея. В прошлом сезоне Максим провел 58 матчей и набрал 25 (6+19) очков.





33-летний Ковшик в прошлом сезоне играл за "Могилев" и "Пинских ястребов". Форвард провел 43 матча и набрал 22 (8+14) очка.





Шаповалов, Захаров и Ковшик будут выступать за "Аль-Айн".









Также в ОАЭ уедут и два белорусских тренера. 33-летний Дмитрий Панцырев будет тренировать Аль-Айн. Последние два года специалист работал ассистентом главного тренера в системе "Гомеля".





А 29-летний Евгений Рекша будет работать с командами U12 и U18 в Абу-Даби. В прошлом сезоне Решка помогал главному тренеру "Гомеля-2".





Напомним, в Эмиратах уже работают белорусы Артем Сенькевич, Сергей Заделенов, Сергей Белов, Андрей Якимович, Алексей Страхов, Артем Каркоцкий и Виталий Савко.



