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Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен пропустит чемпионат мира из-за травмы

Сегодня в австрийском Линце стартует чемпионат мира по академической гребле, сообщает корреспондент БЕЛТА.


На этом мировом первенстве в сборной Беларуси не будет двукратной олимпийской чемпионки, шестикратной чемпионки планеты Екатерины Карстен - она пропустит регату в Австрии из-за травмы.

На мировом форуме белорусы представлены в шести видах программы. В состав команды вошли 13 спортсменов, среди которых действующие чемпионки Европы Анастасия Янина и Елена Фурман.

Награды будут разыграны в 29 классах судов, в 14 из которых станут известны обладатели олимпийских лицензий. Самый массовый вид состязаний в Линце - мужская одиночка, где за медали и возможность выступить на Олимпиаде-2020 в Токио поспорят 44 гребца.


Всего в 49-м мировом первенстве по академической гребле выступят около 2 тыс. спортсменов из 80 стран. Планетарный форум финиширует 1 сентября.
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