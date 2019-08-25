



На сайте этой организации появился обновленный рейтинг за 26 августа. В нем Соболенко опустилась с 9-й на 13-ю позицию.





Первые восемь позиций рейтинга не изменились: лидирует японка Наоми Осака, следом идут австралийка Эшли Барти, чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп, украинка Элина Свитолина, чешка Петра Квитова, Кики Бертенс из Нидерландов и Серена Уильямс из США. С десятой на девятую позицию поднялась американка Мэдисон Киз, с 11-й на 10-ю – ее соотечественница Слоан Стивенс.





Виктория Азаренко сохранила 41-е место, Александра Саснович опустилась на одну позицию ниже и занимает 46-ю строчку рейтинга. Вера Лапко, объявившая о перерыве в карьере, опустилась на 143-ю позицию, а вот Ольга Говорцоа, наоборот, поднялась на строчку выше – в новом рейтинге у нее 184-е место.









Напомним, в понедельник в Нью-Йорке стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата США. В турнире принимают участие три белоруски: Азаренко, Саснович и Соболенко. Причем Азаренко и Соболенко сыграют друг с другом в матче первого круга.



