Украинец Александр Усик отказался от боев с российскими боксерами

"Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин ... Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно", - сказал Усик.





Боксер добавил, что нормально относится к российским спортсменам и их семьям и не хочет "этой грязи, которая будет литься с обеих сторон".





Ранее BoxingScene сообщил, что в первом бое в супертяжелом весе Усик встретится с Федосовым, бой состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena.



