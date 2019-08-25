Массовый молебен футбольных фанатов не спас немецкий клуб от поражения
Болельщики футбольного клуба «Кельн» отметили старт немецкой Бундеслиги сезона 2019/2020 массовым молебном. Фанаты надеялись тем самым заслужить удачное выступление любимой команды. Видео с болельщиками в храме было опубликовано в Twitter-аккаунте Sportschau.
Храм посетили 4500 фанатов. Кроме молитвенных песнопений, болельщики исполнили гимн «Кельна».
Несмотря на религиозность поклонников, футболисты «Кельна» не смогли одолеть соперников. 23 августа клуб уступил «Боруссии» из Дортмунда 1:3. В текущем сезоне главного немецкого футбольного турнира «Кельн» провел два матча, оба проиграв.
09:22 25/08/2019
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