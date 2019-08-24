Однако традиция: минское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд!

В первом периоде рижане забросили одну шайбу. На 13-й минуте возникла неразбериха на нашем пятачке, и Колтон Гиллиес со второй попытки пробил Энрота.





Во втором периоде «зубры» смогли сравнять счет. На 35-й минуте в быстром отрыве отличился Андрей Павленко.





Однако удержать преимущество, которое возникло в конце второго периода, наши не смогли. На 43-й минуте третьего периода в большинстве отличился Янсонс, а затем, за минуту до конца встречи рижане выходили на пустые ворота, и за фол Терещенко арбитры засчитали гол, установив окончательный счет.





Напомним, что в первом матче турнира «Динамо» проиграло «Ак Барсу» — 0:3, а затем их разгромил «Автомобилист» 0:6. До этого они 5 встреч подряд уступили на Кубке губернатора Нижегородской области (в том числе команде из Ташкента) и Кубке Салея.





Завтра, в 13.00 «зубры» встретятся с «Локомотивом», пишет sport.tut.by



