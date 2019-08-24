Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Однако традиция: минское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд!

Минское «Динамо» продолжает проигрывать в предсезонных матчах. На сей раз на Кубке ЛЖД в Риге «зубры» уступили хозяевам турнира со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). Это уже восьмое поражение в предсезонке подряд.

В первом периоде рижане забросили одну шайбу. На 13-й минуте возникла неразбериха на нашем пятачке, и Колтон Гиллиес со второй попытки пробил Энрота.

Во втором периоде «зубры» смогли сравнять счет. На 35-й минуте в быстром отрыве отличился Андрей Павленко.

Однако удержать преимущество, которое возникло в конце второго периода, наши не смогли. На 43-й минуте третьего периода в большинстве отличился Янсонс, а затем, за минуту до конца встречи рижане выходили на пустые ворота, и за фол Терещенко арбитры засчитали гол, установив окончательный счет.

Напомним, что в первом матче турнира «Динамо» проиграло «Ак Барсу» — 0:3, а затем их разгромил «Автомобилист» 0:6. До этого они 5 встреч подряд уступили на Кубке губернатора Нижегородской области (в том числе команде из Ташкента) и Кубке Салея.

Завтра, в 13.00 «зубры» встретятся с «Локомотивом», пишет sport.tut.by.
Поделиться
Последние известия
ссылки по теме
Блоги
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё