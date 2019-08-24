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Белорусский биатлонист стал чемпионом мира среди юниоров в спринте

Дмитрий Лазовский победил в спринтерской гонке среди юниоров на ЧМ по летнему биатлону в спорткомплексе «Раубичи» 24 августа, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белорусскую федерацию биатлона.


Дмитрий единожды промахнулся на первом огневом рубеже и дважды на втором, что, впрочем, не помешало ему с результатом 21 минута 30,5 секунды взять «золото». Вторым был чех Микулаш Карлик (+25,3 секунды). Замкнул тройку лидеров Юрий Сытник из Украины (+30,9 секунды).
Еще два белорусских спортсмена вошли в десятку сильнейших: это ставший девятым Роман Чепыжов и оказавшийся десятым Никита Лобастов, который накануне победил в суперспринте.

 Фото Белорусской федерации биатлона
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