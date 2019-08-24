Белорусский биатлонист стал чемпионом мира среди юниоров в спринте
Дмитрий Лазовский победил в спринтерской гонке среди юниоров на ЧМ по летнему биатлону в спорткомплексе «Раубичи» 24 августа, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белорусскую федерацию биатлона.
Дмитрий единожды промахнулся на первом огневом рубеже и дважды на втором, что, впрочем, не помешало ему с результатом 21 минута 30,5 секунды взять «золото». Вторым был чех Микулаш Карлик (+25,3 секунды). Замкнул тройку лидеров Юрий Сытник из Украины (+30,9 секунды).
Еще два белорусских спортсмена вошли в десятку сильнейших: это ставший девятым Роман Чепыжов и оказавшийся десятым Никита Лобастов, который накануне победил в суперспринте.
Фото Белорусской федерации биатлона
14:52 24/08/2019