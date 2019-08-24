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Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино пока не решила, будет ли тренером. Об этом экс-биатлонистка рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik.

Нелегкая работа

Сейчас Надежда тренирует своего мужа на пристрелке в Раубичах, где совсем скоро состоится летний чемпионат мира по биатлону.

"Да, мы уже три дня тренируемся, и попробовала, конечно, это нелегко, я думала, что тренерская работа легче", – смеется олимпийская чемпионка.





По ее словам, теперь она понимает, насколько тренерам тяжело, когда много спортсменов.





"Ну, надеюсь, что у меня все получится, для меня это такой интересный опыт – на пять дней всего лишь. В этот период я смогу понять, наверное, вообще интересна ли мне эта работа и могу ли стать в будущем тренером. Поэтому посмотрим, какие результаты будут. Если я буду делать какие-то ошибки, мальчишки на меня не обидятся за это. Это только начало пути, но мне это интересно", – объяснила Скардино.

Вместо медового месяца

В начале августа Скардино сыграла свадьбу со швейцарским биатлонистом Мартином Ягером. Оказывается, медового месяца у пары так и не было.





"Да, у нас получится спортивный медовый месяц. Мы ездили до этого (свадьбы – Sputnik) – были в Европе, Италии, и посчитали это путешествие как наш медовый месяц, потому что знали уже, что приедем сюда на соревнования", – рассказала собеседница агентства.





Совсем скоро у мужа экс-биатлонистки начинается сезон, поэтому он снова будет в разъездах.

"Основной дом у него будет на соревнованиях и на сборах, а у меня уже здесь. Потом, может, поеду в Санкт-Петербург, но уже особо не разъездишься, поэтому пока для меня основной дом будет Минск – как и был, так и остается", – отметила Скардино.

Не до выбора

В августе также стало известно, что олимпийская чемпионка готовится стать мамой. Но на вопрос, выбрала ли она уже роддом, девушка мастерски уходит от ответа.

"У меня другие были пока задачи, вот сейчас у меня основная задача – это соревнования, а после них я уже начну думать", – выкрутилась спортсменка.





Кстати, на свадьбе Скардино свидетельницей была Дарья Домрачева. Так вот самая титулованная спортсменка Беларуси предпочла стать мамой в минском роддоме №6. Известно, что в этом здании сейчас идет частичный ремонт. Поэтому последует ли примеру подруги Надежда, пока остается загадкой.



