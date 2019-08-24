В Будапеште завершился финальный заплыв на 50 метров баттерфляй, где любители плавания не без оснований ждали успешного выступления Насти Шкурдай. Она выиграла и предварительные заплывы, и полуфиналы. А в финале побила национальный рекорд страны на 0,07 секунды, показав время 25,77 с. Но этого не хватило для золота - представительница США показала недосягаемые 25,70. Бронза - также у американки Клэр Курзан.





Отметим, что утром Шкурдай для разминки проплыла 50 м на спине, показав 13-й результат и квалифицировавшись в полуфинал. Но пожертвовала этой дистанцией ради медали в баттерфляе.



