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Анастасия Шкурдай побила рекорд Герасимени, но не смогла выиграть золото ЮЧМ

Американка Тори Хуске выдала еще более невероятные секунды

В Будапеште завершился финальный заплыв на 50 метров баттерфляй, где любители плавания не без оснований ждали успешного выступления Насти Шкурдай. Она выиграла и предварительные заплывы, и полуфиналы. А в финале побила национальный рекорд страны на 0,07 секунды, показав время 25,77 с. Но этого не хватило для золота - представительница США показала недосягаемые 25,70. Бронза - также у американки Клэр Курзан.

Отметим, что утром Шкурдай для разминки проплыла 50 м на спине, показав 13-й результат и квалифицировавшись в полуфинал. Но пожертвовала этой дистанцией ради медали в баттерфляе.
Вечерний Брест
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