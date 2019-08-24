— Для комплектования отделений по видам спорта, а их у нас 25, в течение учебного года наши специалисты проводят большую работу, — говорит собеседник. — Анализируют результаты выступления учащихся спортивных школ на соревнованиях городского и республиканского значения, формируют рейтинг их спортивных достижений. Для поступления в училище составляют и утверждают списки в федерациях по видам спорта и центрах олимпийской подготовки. Только после этого можем начинать зачисление абитуриентов.





— Кто ваши потенциальные ученики?





— Набираем спортсменов-учащихся как на школьный период — это 8–11-е классы, — так и на 1-й курс училища после 11-го. Для этого наши потенциальные ученики должны иметь соответствующий спортивный разряд, успешно выступать на соревнованиях республиканского и международного масштаба. Вне конкурса зачисляем медалистов чемпионатов мира и Европы. На 1-й курс училища набор окончили 9 августа. Зачислены 24 спортсмена. Прием документов на школьный период продолжится до 23 августа. Согласно плану комплектования, необходимо зачислить 83 абитуриента. На сегодня подали документы 75 ребят.





— Подача документов в МГГУОР еще не значит поступление…





— Дети должны пройти углубленный медицинский осмотр в Республиканском научно-практическом центре спорта. Немало на этом срезается. Чаще всего выявляют проблемы со зрением, с сердцем, позвоночником. В 2019 году больше всего отсеялось представителей единоборств — бокса, борьбы, таэквондо. Добавлю: в течение учебного года ребята дважды проходят медосмотр. Если ухудшается здоровье, отчисляем в конце учебного года. В некоторых случаях врачи многим из них советуют вообще завязать со спортом во избежание серьезных проблем.





— Отделения по каким видам спорта расширятся в предстоящем учебном году?





— Пополнятся ряды пловцов. В 2018/2019 учились 12, а сейчас будет 21. Это победители и призеры республиканских соревнований. Увеличение связано с тем, что плавание — медалеемкий вид спорта: на Олимпиаде разыгрывают 34 комплекта наград. Больше стало спортсменов, представляющих академическую греблю, греко-римскую борьбу, современное пятиборье. А вот биатлонистов поубавилось. В предыдущие годы было 11–15, а ныне сократилось до 5. Причина проста: нет достойных результатов.





— В чем специфика обучения в МГГУОР?





— Расчет идет на то, чтобы ребята могли проводить по две тренировки в день и успешно учиться. Для тех, кто был на соревнованиях, сборах, проводим дополнительные занятия, практикуем дистанционное обучение. Отмечу: у ребят нет послаблений в учебе. Ежегодно проводится аттестация, а специальная комиссия рассматривает спортивные результаты, поведение, а также успеваемость. Процедуру можно пройти успешно, получить время на исправление или быть отчисленным. Чаще всего поводом для исключения становится снижение спортивных результатов.





— Расскажите об успехах ваших учеников.





— На II Европейских играх в Минске выступили 10 наших выпускников и один учащийся. Представители спортивной акробатики Вероника Набокина и Юлия Ивончик выиграли «золото» и «бронзу», победителями Игр стали дзюдоистка Марина Слуцкая и самбистка Вера Гореликова. На соревнованиях по велотреку Анна Терех заняла 3-е место. Радуют успехи пятиборца Ивана Прыткова — в этом году он брал медали на первенствах Европы и мира. Иван Брынза вернулся с юниорского чемпионата мира по академической гребле с «золотом», Ксения Дзибук на чемпионате Европы среди юниоров по вольной борьбе стала серебряным призером. На XI Балтийских юношеских играх борцы греко-римского стиля Владислав Слободинский и его тезка Володин заняли 1-е место, представительницы настольного тенниса Юлия Залесская и Екатерина Аблам — 2-е. Примерно 50 % наших учеников входят в списочный состав национальных и сборных команд по видам спорта.





Справочно





В предстоящем учебном году в училище будут действовать 25 отделений по видам спорта. Особое внимание уделяется биатлону, боксу, вольной и греко-римской борьбе, велоспорту, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, легкой атлетике, плаванию, современному пятиборью, стрельбе пулевой, теннису, тяжелой атлетике.







