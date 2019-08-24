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Хоккей. Эдуард Валиуллин возглавит жлобинский "Металлург" вместо Анатолия Степанищева

Жлобинский "Металлург" определился с главным тренером на грядущий сезон. Им станет 52-летний Эдуард Валиуллин, прежде возглавлявший "фарм" "стальных волков".

Валиуллин работал в клубе на протяжении четырех сезонов. Трудился в должности ассистента в главной команде, возглавлял фарм-клуб жлобинчан и тренировал младшее поколение в ЦОР Жлобина. 

Тренерскую работу Эдуард Гусманович начал в сезоне-2003/04 в "Гомеле-2", с которым уже в дебютном для себя чемпионате завоевал бронзовые медали высшей лиги. В сезоне-2011/12 возглавил "Лиду", выступающую в белорусской экстралиге, а в сезонах-2012/13 и -2013/14 стал обладателем золотых медалей экстралиги с гродненским "Неманом". Также у Валиуллина богатый опыт работы в качестве наставника молодежных команд, в том числе — в роли главного тренера юниорской сборной Беларуси (U18), которую Эдуард Гусманович тренировал в 2010-11 годах, — передает hockey.by


Добавим, что "Металлург" изначально приглашал на должность главного тренера украинского специалиста Анатолия Степанищева. Тот и нынче значится в заявке клуба на официальном сайте, но с приставкой "исполняющий обязанности".
Прессбол
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