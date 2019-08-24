Все футболисты отказывались от комментариев, пишет belsat.eu . Профессионально отнесся к четырем белорусским журналистам(вместе с операторами), которые встречали команду в аэропорту, только главный тренер БАТЭ Алексей Бага, который не увиливает от интервью:





— Времени не было. Ребята были на допинг-контроле очень долго, и на чемоданах, скажем, не совсем та атмосфера, то окружение, чтобы разбираться с таким поражение. Поэтому отложили это на более светлое время суток».

— Какой план на сегодня. Отдыхать будете?









— Нет, сегодня тренировка, завтра заезд на базу, и готовимся к игре против «Славии» мозырьской.





Ничего личного, как говорится, это спорт – проиграли так проиграли. Есть возможность все перевернуть, если не грустить и не хныкать. Только у футболистов пока такого настроения не наблюдалось. Стояли, как тени, и впечатление, что собираются играть в двубое в ответ 29 августа так же. Капитан команды Игорь Стасевич, обычно коммуникабельный, в отличие от команды, которую ждал автобус, вышел последний и также быстро шмыгнул, но в салон такси.



