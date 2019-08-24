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Алексей Бага прокомментировал поражение БАТЭ в раунде плей-офф с казахстанской «Астаной»

Репортаж из ночного Национального аэропорта «Минск» планировался более позитивным до того момента, пока борисовский БАТЭ, чемпион Беларуси по футболу, не уступил в раунде плей-офф казахстанской «Астане» со счетом 0:3.

Все футболисты отказывались от комментариев, пишет belsat.eu. Профессионально отнесся к четырем белорусским журналистам(вместе с операторами), которые встречали команду в аэропорту, только главный тренер БАТЭ Алексей Бага, который не увиливает от интервью:

— Времени не было. Ребята были на допинг-контроле очень долго, и на чемоданах, скажем, не совсем та атмосфера, то окружение, чтобы разбираться с таким поражение. Поэтому отложили это на более светлое время суток».
— Какой план на сегодня. Отдыхать будете?


— Нет, сегодня тренировка, завтра заезд на базу, и готовимся к игре против «Славии» мозырьской.

Ничего личного, как говорится, это спорт – проиграли так проиграли. Есть возможность все перевернуть, если не грустить и не хныкать. Только у футболистов пока такого настроения не наблюдалось. Стояли, как тени, и впечатление, что собираются играть в двубое в ответ 29 августа так же. Капитан команды Игорь Стасевич, обычно коммуникабельный, в отличие от команды, которую ждал автобус, вышел последний и также быстро шмыгнул, но в салон такси.
Александр Путило/МВ
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