Лукашенко подарил Домрачевой винтовку

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В Раубичах под Минском её торжественно вручил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Он назвал Домрачеву уникальной спортсменкой, которая "принесла болельщикам столько радости и положительных эмоций".





Как выяснил sputnik.by, Дарья получила винтовку Anschutz. Именно с ней она выиграла золото на Олимпиаде. Поскольку винтовка являлась государственным имуществом, она хранилась в Белорусской федерации биатлона. Глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко принял "специальное решение" о передаче винтовки. Домрачева имеет соответствующие документы на биатлонную винтовку, но должна оборудовать место для её хранения.





В Раубичах в пятницу начался чемпионат мира по летнему биатлону. Дарья Домрачева получила малый хрустальный глобус за гонку преследования сезона 2014/2015 годов.



