Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко подарил Домрачевой винтовку

Александр Лукашенко подарил Дарье Домрачевой "за заслуги в развитии спорта и биатлона в Беларуси" биатлонную винтовку, сообщает БЕЛТА.

Фото: БелТА
В Раубичах под Минском её торжественно вручил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Он назвал Домрачеву уникальной спортсменкой, которая "принесла болельщикам столько радости и положительных эмоций".

Как выяснил sputnik.by, Дарья получила винтовку Anschutz. Именно с ней она выиграла золото на Олимпиаде. Поскольку винтовка являлась государственным имуществом, она хранилась в Белорусской федерации биатлона. Глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко принял "специальное решение" о передаче винтовки. Домрачева имеет соответствующие документы на биатлонную винтовку, но должна оборудовать место для её хранения.

В Раубичах в пятницу начался чемпионат мира по летнему биатлону. Дарья Домрачева получила малый хрустальный глобус за гонку преследования сезона 2014/2015 годов.
euroradio.fm
Поделиться
Последние известия
Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё