Мария Геворгян считает оскорбительным снятие ее с турнира





Когда Геворгян возмутилась этим решением в "Фейсбуке", организаторы пригрозили ей судебным разбирательством. Об этом шахматистка рассказала Би-би-си.





Русская служба Би-би-си отправила запрос в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) и ждет ответа.

"Оскорбительное решение"

Мария Геворгян - международный мастер ФИДЕ, трехкратная чемпионка Армении по шахматам среди женщин и призер международных турниров.





Раньше она уже выступала в турнирах в Турции и не сталкивалась с подобными проблемами.





По словам Геворгян, у нее выдался очень занятой август и она специально не стремилась попасть на турецкий турнир.





Однако 7 августа ей пришло приглашение от организаторов, которые предложили оплатить дорогу и проживание.





Геворгян согласилась, однако вскоре один из организаторов Мустафа Эроглу отозвал приглашение.





Он написал Геворгян, что шахматисты из Азербайджана поставили ультиматум: если на турнире будет армянка, они откажутся от участия.





Эроглу извинился и сообщил, что билеты армянской шахматистки были сданы.









Геворгян опубликовала снимок сообщения Эроглу на своей странице в "Фейсбуке".





"В каждой стране, где бы я ни выступала, я всегда с уважением относилась ко всем оппонентам, независимо от их национальности или политических взглядов", - написала Геворгян.





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Мария Геворгян направила жалобу в ФИДЕ и надеется, что впредь шахматные организации не допустят подобных ультиматумов.





Она добавила, что отзыв приглашения по причине ее национальности считает крайне оскорбительным.





Между тем Эроглу связался с Геворгян и обвинил ее в нарушении конфиденциальности переписки, пригрозив подать в суд.

Спорт и национализм

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с 1988 года.





В результате Азербайджан потерял контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов.





Армяне были вынуждены покинуть свои дома за пределами Нагорного Карабаха, а азербайджанцы, жившие в Армении, стали беженцами.





Транспортное сообщение между Азербайджаном и Арменией сейчас отсутствует, а въезд представителей двух национальностей на соседнюю территорию чреват сложностями.





В мае в преддверии финала Лиги Европы по футболу в Баку болельщики с армянскими фамилиями и даже фамилиями, похожими на армянские, сообщали, что не смогли получить визу в Азербайджан.





Полузащитник английского клуба "Арсенал" Генрих Мхитарян решил не лететь в составе команды в Азербайджан на финальный матч, несмотря на то, что официальный Баку гарантировал его безопасность.









Армянские спортсмены, однако, иногда посещают международные соревнования в Азербайджане.





В 2015 году армянский гроссмейстер Левон Аронян участвовал в Кубке мира в Баку. На Европейских играх в Баку армянский борец Мигран Арутюнян стал серебряным призером.





Армян и людей с фамилиями, фонетически похожими на армянские, часто задерживают на пограничном контроле при въезде в Азербайджан. Некоторым из них отказывают во въезде.





МИД России неоднократно сообщал о том, что приезжающие в Азербайджан россияне дискриминируются по этническому признаку на основании армянских фамилий, имен или отчеств.





Официальный представитель МИД Мария Захарова в январе заявила, что ведомство неоднократно обращало внимание азербайджанской стороны на неприемлемость сложившегося положения.







