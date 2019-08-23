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Белорусы стали обладателями трех медалей на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Две золотые и одну серебряную медаль завоевали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде белорусские спортсмены, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белорусскую федерацию гребли.

«Золото» на дистанции 200 м на байдарке-двойке взяли Марина Литвинчук и Ольга Худенко, их результат — 36,21 сек.


На каноэ-одиночке на 500 м первой пришла к финишу Алена Ноздрева — 2 мин. 00,73 сек.

И серебряная медаль досталась на этой же дистанции среди байдарок-одиночек Никите Борикову.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится в Сегеде 25 августа.
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