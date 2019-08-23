«Золото» на дистанции 200 м на байдарке-двойке взяли Марина Литвинчук и Ольга Худенко, их результат — 36,21 сек.









На каноэ-одиночке на 500 м первой пришла к финишу Алена Ноздрева — 2 мин. 00,73 сек.





И серебряная медаль досталась на этой же дистанции среди байдарок-одиночек Никите Борикову.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится в Сегеде 25 августа.



