Захарова снова понесло?





«Факт-чекинг». Что это? Из околонаучной среды термин перекочевал в современные медиа и означает проверку изложенных фактов. Для чего это необходимо? Чтобы понимать, что из озвученного правда, а что – личное мнение или фантазии автора.





Предлагаем взглянуть сквозь эту призму на слова новоиспеченного тренера сборной Беларуси Михаила Захарова, сказанные им сразу после назначения 20 августа.





Первое интервью Захарова после третьего назначения в сборную. Говорит, хоккей буксует, но просит запомнить: скоро будет результат





Цитата: «Должны же играть не только хоккеисты из «Юности», «Динамо» и Новополоцка, а из Витебска, из Бреста – всех областей. А то у нас некоторые вообще не представлены в группе А: Витебская, Могилевская и Брестская [области]. Ни одной команды из областных центров. Так не должно быть».





Проверка факта: в «Париматч-Экстралиге» А в наступающем сезоне сыграют восемь команд из четырех областей и города Минска. Могилевская представлена одноименным клубом из областного центра. Может, Михаил Михайлович имел в виду предыдущий сезон?









Цитата: «Знаете, к большому сожалению, на предыдущем чемпионате мира хоккеисты минского «Динамо» не забросили ни одной шайбы. Забивали только ребята из белорусского чемпионата и приезжие».





Проверка факта: на чемпионате мира в дивизионе IA динамовские хоккеисты забросили две шайбы – силами Олега Евенко и Евгения Лисовца.





Цитата: «Мы посчитали: на просмотре в минском «Динамо» десять хоккеистов из «Юности».





Проверка факта: до конца не понятно, что хотел сказать Михаил Михайлович. На момент интервью в статусе просматриваемых в «Динамо», согласно официальному сайту, находились следующие хоккеисты: Иван Кульбаков, Роман Достанко, Роман Дюков, Андрей Степанов, Андрей Терещенко и Александр Матерухин.





Цитата: «Почему у нас так мало игроков? Потому что работает только одна школа – вот и все. «Юность» работает».





Проверка факта: Непонятны критерии. НХЛовцев у нас пока нет, тогда посмотрим на хоккеистов национальной сборной: Александр Осипков (Витебск), Дмитрий Мильчаков (Швеция), Олег Евенко (Юность), Даниил Бокун (СДЮШОР Минск), Ник Бэйлен (Канада), Никита Устиненко (Гомель), Евгений Лисовец (Гродно), Кристиан Хенкель (Германия, Юность), Илья Соловьев (Могилев), Станислав Лопачук (Юность), Артем Демков (Юность), Джефф Платт (Канада), Егор Шарангович (СДЮШОР Минск), Александр Когалев (Юность), Артем Кислый (Гродно), Артем Волков (Новополоцк), Сергей Малявко (Гродно), Александр Малявко (Гродно), Александр Китаров (Новополоцк), Максим Сушко (Брест), Евгений Ковыршин (Электросталь, Россия), Никита Феоктистов (Гродно).





На чемпионате мира в Нур-Султане гродненская школа была представлена пятью воспитанниками (братья Малявко, Кислый, Лисовец, Феоктистов). Много это или мало? Для сравнения, количество воспитанников минской «Юности» получилось примерно таким же (Евенко, Лопачук, Демков, Когалев). Можно прибавить Хенкеля, который в 11 лет вернулся из Германии, где начинал заниматься хоккеем.









Цитата: «Неман» семь раз стал чемпионом Беларуси. На сегодняшний день у них три хоккеиста из своей школы. Плюс Лисовец, Гаврус, Амброжейчик, Павлович – семь игроков».





Проверка факта: Открываем протокол матча «Юность» – «Неман» в полуфинале Кубка Салея и считаем количество собственных воспитанников в составе гродненцев: А.Малявко, С.Малявко, Кислый, Варивончик, Савинов, Крыскин, Бадун, Ажгирей – восемь человек. Столько же, сколько россиян у «Юности».