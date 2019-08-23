Рейтинг коэффициентов УЕФА:





1. Испания – 86.355 (3,000);

2. Англия – 74.891 (3.000);

3. Германия – 58.927 (2.857);

4. Италия – 58.510 (2.785);

5. Франция – 50.248 (2.666);

6. Россия – 42.716 (1.833);

...

23. Израиль – 19.625 (2.375);

24. Казахстан – 18.750 (2.875);

25. Беларусь – 18.625 (2.250);

26. Азербайджан – 17.500 (2.125).









С еврокубкового сезона 2019/2020 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2015/2016.





Ответная игра между БАТЭ и «Астаной» пройдет 29 августа на «Борисов-Арене». Встреча начнется в 20:45.