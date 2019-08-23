Oops! Казахстан после матча "Астана"-БАТЭ обошел Беларусь в рейтинге коэффициентов УЕФА
БАТЭ в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы уступил накнуне «Астане» (0:3). Таким образом, Казахстан, который располагался на 25-м месте в рейтинге коэффициентов УЕФА, поднялся на 24-ю строчку, сместив Беларусь на 25-е место.
Рейтинг коэффициентов УЕФА:
1. Испания – 86.355 (3,000);
2. Англия – 74.891 (3.000);
3. Германия – 58.927 (2.857);
4. Италия – 58.510 (2.785);
5. Франция – 50.248 (2.666);
6. Россия – 42.716 (1.833);
...
23. Израиль – 19.625 (2.375);
24. Казахстан – 18.750 (2.875);
25. Беларусь – 18.625 (2.250);
26. Азербайджан – 17.500 (2.125).
С еврокубкового сезона 2019/2020 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2015/2016.
Ответная игра между БАТЭ и «Астаной» пройдет 29 августа на «Борисов-Арене». Встреча начнется в 20:45.
Источник: tribuna.com
10:12 23/08/2019