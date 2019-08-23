



По окончании поединка "желто-синие" быстро отправились в аэропорт - и в 0.45 по местному времени (21.45 по белорусскому) на принадлежащем "Белавиа" Embraer E-175 взяли курс на запад. А через четыре часа приземлились на родной земле.





Получив багаж, футболисты и тренерско-административный штаб БАТЭ разъехались по домам. И уже сегодня вечером соберутся вновь - на КФП ФК "Минск", где начнут подготовку к домашней чемпионатной игре со "Славией", — передает сайт БАТЭ.



