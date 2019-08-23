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БАТЭ улетел из Нур-Султана через три часа после крупного поражения от "Астаны"

БАТЭ завершил вояж в Нур-Султан, где провел первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против "Астаны" (0:3). Встреча закончилась в седьмом часу вечера по белорусскому времени.


По окончании поединка "желто-синие" быстро отправились в аэропорт - и в 0.45 по местному времени (21.45 по белорусскому) на принадлежащем "Белавиа" Embraer E-175 взяли курс на запад. А через четыре часа приземлились на родной земле. 

Получив багаж, футболисты и тренерско-административный штаб БАТЭ разъехались по домам. И уже сегодня вечером соберутся вновь - на КФП ФК "Минск", где начнут подготовку к домашней чемпионатной игре со "Славией", — передает сайт БАТЭ.
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