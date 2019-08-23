Осы атаковали Раубичи: биатлонисты вынуждены быть бдительными
Осы атаковали спортсменов, которые приехали в Беларусь для участия в летнем Чемпионате мира по биатлону.
Прямой агрессии насекомые не проявляют, но несколько гнезд обнаружили недалеко от огневого рубежа, домиков, на запасном стрельбище - так что биатлонисты проявляют бдительность.
"Да, они мешают, даже когда хочешь попить из бачка, стараешься заглянуть – нет ли там осы. Потому что укус осы – это достаточно серьезно", - сказал российский биатлонист Александр Поварницын.
По словам заместителя директора РЦОП Леонида Карася, специалисты уже применили химикаты, которые улучшили обстановку.
Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет в Раубичах с 23 по 25 августа. Участие в соревнованиях примут 250 спортсменов из 26 стран мира.
07:43 23/08/2019