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Осы атаковали Раубичи: биатлонисты вынуждены быть бдительными

Осы атаковали спортсменов, которые приехали в Беларусь для участия в летнем Чемпионате мира по биатлону.

Прямой агрессии насекомые не проявляют, но несколько гнезд обнаружили недалеко от огневого рубежа, домиков, на запасном стрельбище - так что биатлонисты проявляют бдительность.

"Да, они мешают, даже когда хочешь попить из бачка, стараешься заглянуть – нет ли там осы. Потому что укус осы – это достаточно серьезно", - сказал российский биатлонист Александр Поварницын.

По словам заместителя директора РЦОП Леонида Карася, специалисты уже применили химикаты, которые улучшили обстановку.

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет в Раубичах с 23 по 25 августа. Участие в соревнованиях примут 250 спортсменов из 26 стран мира.
Sputnik
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