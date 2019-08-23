Осы атаковали Раубичи: биатлонисты вынуждены быть бдительными

Прямой агрессии насекомые не проявляют, но несколько гнезд обнаружили недалеко от огневого рубежа, домиков, на запасном стрельбище - так что биатлонисты проявляют бдительность.





"Да, они мешают, даже когда хочешь попить из бачка, стараешься заглянуть – нет ли там осы. Потому что укус осы – это достаточно серьезно", - сказал российский биатлонист Александр Поварницын.





По словам заместителя директора РЦОП Леонида Карася, специалисты уже применили химикаты, которые улучшили обстановку.





Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет в Раубичах с 23 по 25 августа. Участие в соревнованиях примут 250 спортсменов из 26 стран мира.



