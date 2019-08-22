Неожиданно: Соболенко сыграет против Азаренко, Серена Уильямс — против Шараповой

В Нью-Йорке состоялась жеребьевка основной сетки US Open, которая подарила белорусским болельщикам матч с одной из самых ожидаемых вывесок — Арина Соболенко против Виктории Азаренко.