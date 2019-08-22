Неожиданно: Соболенко сыграет против Азаренко, Серена Уильямс — против Шараповой
В Нью-Йорке состоялась жеребьевка основной сетки US Open, которая подарила белорусским болельщикам матч с одной из самых ожидаемых вывесок — Арина Соболенко против Виктории Азаренко.
Фото: WomensTennisBlog.com
Отметим, что они еще никогда не встречались в одиночных матчах на профессиональном уровне, но неоднократно играли друг с другом в паре, пишет sport.tut.by
Победительница матча сыграет во втором раунде с Путинцевой или Бренгл.
Александра Саснович встретится с 65-й ракеткой мира Дженнифер Брэди.
Жеребьевка первого раунда принесла и еще одно звездное противостояние — Серена Уильямс против Марии Шараповой.
Матчи основной сетки US Open начнутся в понедельник.
22:15 22/08/2019