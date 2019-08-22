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Неожиданно: Соболенко сыграет против Азаренко, Серена Уильямс — против Шараповой

В Нью-Йорке состоялась жеребьевка основной сетки US Open, которая подарила белорусским болельщикам матч с одной из самых ожидаемых вывесок — Арина Соболенко против Виктории Азаренко.


Фото: WomensTennisBlog.com

Отметим, что они еще никогда не встречались в одиночных матчах на профессиональном уровне, но неоднократно играли друг с другом в паре, пишет sport.tut.by

Победительница матча сыграет во втором раунде с Путинцевой или Бренгл.

Александра Саснович встретится с 65-й ракеткой мира Дженнифер Брэди.

Жеребьевка первого раунда принесла и еще одно звездное противостояние — Серена Уильямс против Марии Шараповой.

Матчи основной сетки US Open начнутся в понедельник.
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