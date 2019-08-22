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Бывший спортивный директор БАТЭ трудоустроился в "Энергетик-БГУ"

Виталий Родионов трудоустроился в футбольном клубе "Энергетик-БГУ". Бывший спортивный директор БАТЭ стал начальником столичной команды, он сменил на этом посту Алексея Пигулевского.


Виталий Родионов/ sb.by
"Энергетик-БГУ" занимает в чемпионате Беларуси в высшей лиге 13-е место, но молодая команда имеет свой особый стиль, пишет euroradio.fm

Родионову 35 лет. Он выступал за БАТЭ 12 лет с небольшим перерывом, когда в 2009-м был в немецком "Фрайбурге". Имел прозвище Профессор. После окончания карьеры игрока в начале 2018-го стал спортивным директором борисовчан. Однако в начале апреля в этом году неожиданно ушёл из БАТЭ. Он заявил, что у него "накопилось утомление" и он "решил попробовать что-то новое".

Интересно, что в тренерском штабе "Энергетика-БГУ" работают три бывших футболиста БАТЭ — Генадий Близнюк, Александр Павлов и Артём Радьков. С ними в своё время играл Родионов.

Виталий Родионов имеет два высших образования: он окончил Белорусский государственный университет физкультуры по специальности "тренер по футболу" и Белорусский государственный экономический университет по специальности "экономист-менеджер". Спортивный функционер известен своим доброжелательным отношением к белорусскому языку.
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