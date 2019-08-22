Необычные билборды минского "Динамо" к старту сезона





"Зубры" откроют сезон в понедельник, 2 сентября, домашней встречей с "Нефтехимиком". Сразу после этого команду Крэйга Вудкрофта ждет трехматчевая выездная серия — с московским "Динамо", "Сочи" и "Спартаком", пишет Прессбол.









Необычный вид билбордов, возможно, связан с предполагаемым ребрендингом формы и логотипа единственного представителя Беларуси в КХЛ.







