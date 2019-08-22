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Необычные билборды минского "Динамо" к старту сезона

"Динамо" нестандартно подошло к продвижению старта команды в чемпионате КХЛ-2019/20.



"Зубры" откроют сезон в понедельник, 2 сентября, домашней встречей с "Нефтехимиком". Сразу после этого команду Крэйга Вудкрофта ждет трехматчевая выездная серия — с московским "Динамо", "Сочи" и "Спартаком", пишет Прессбол. 


Необычный вид билбордов, возможно, связан с предполагаемым ребрендингом формы и логотипа единственного представителя Беларуси в КХЛ. 
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