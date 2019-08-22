Награда нашла героя: Домрачевой наконец вручат малый хрустальный глобус
23 августа в "Раубичах" пройдет официальная церемония, на которой Дарье Домрачевой вручат малый хрустальный глобус в гонке преследования сезона-2014/15.
Как сообщает сайт Белорусской федерации биатлона, церемония состоится после квалификации суперспринтов на чемпионате мира по летнему биатлону.
Напомним, о том, что Домрачева получит награду, стало известно еще в марте.
После того, как россиянка Екатерина Глазырина была дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил, все ее результаты с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года были аннулированы, в том числе и в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене в сезоне-2014/15, где Глазырина выиграла серебро.
После аннулирования результата россиянки серебряная награда перешла к француженке Анаис Бескон, а Дарья Домрачева поднялась в том протоколе с 13-го на 12-е место.
И в результате пересчета очков сезона-2014/15 белоруска возглавила зачет гонок преследования. По числу очков Домрачева сравнялась с финкой Кайсой Мякяряйнен, однако заняла первую строку, поскольку одержала в том сезоне на одну победу больше.
Источник: tut.by
15:56 22/08/2019