Как сообщает сайт Белорусской федерации биатлона, церемония состоится после квалификации суперспринтов на чемпионате мира по летнему биатлону.





Напомним, о том, что Домрачева получит награду, стало известно еще в марте.





После того, как россиянка Екатерина Глазырина была дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил, все ее результаты с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года были аннулированы, в том числе и в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене в сезоне-2014/15, где Глазырина выиграла серебро.





После аннулирования результата россиянки серебряная награда перешла к француженке Анаис Бескон, а Дарья Домрачева поднялась в том протоколе с 13-го на 12-е место.





И в результате пересчета очков сезона-2014/15 белоруска возглавила зачет гонок преследования. По числу очков Домрачева сравнялась с финкой Кайсой Мякяряйнен, однако заняла первую строку, поскольку одержала в том сезоне на одну победу больше.



