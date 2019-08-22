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"Иди отсюда, б**ть". Белорусский тренер не подбирал слова после матча в украинском миноре

Под раздачу попал не только журналист, но и президент клуба.



Блогер украинской «Трибуны» Дмитрий Поворознюк, который ведет канал TRЕНДЕЦ, приехал во Львов на матч Д2 «Рух» – «Прикарпатье» (2:1). Несмотря на добытую волевую победу, главный тренер львовской команды белорус Леонид Кучук остался недоволен игрой своих подопечных.

После матча в подтрибунном помещении под раздачу попал не только Поворознюк, но и президент клуба Григорий Козловский (отметка 15:47).



Кучук возглавил «Рух» в феврале 2019-го. В сезоне-2018/19 под руководством белорусского специалиста команда из Львова в Д2 повела 11 матчей, в которых только один раз проиграла. «Рух» финишировал на 11-м месте.

В новом сезоне команда Кучука сыграла уже четыре матча, в двух из которых победила. Два других поединка завершились вничью. После четвертого тура «Рух» идет на четвертом месте. В сильнейший дивизион выходят три лучшие команды.
Источник: tribuna.com
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