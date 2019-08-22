Белорусам предложили придумать имя талисману олимпийской сборной

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24 августа в Минске состоится празднование Международного олимпийского дня. Участие в мероприятии примет маскот команды Team BY.





"В декабре 2018 мы презентовали брэнд "Team BY", и вполне логичным стала разработка маскота, которым стал Аистенок. И, начиная с сегодняшнего дня, мы объявляем конкурс и предлагаем придумать имя символу олимпийской команды", - заявил и.о. начальника отдела маркетинга НОК Беларуси Виталий Островский.





В НОК пояснили, что для участия в конкурсе необходимо придумать один-два варианта имени, а также небольшую легенду. Свои варианты нужно отправлять на электронный адрес marketing@noc.by.





"Варианты, прошедшие первоначальный отбор, будут выставлены в социальные сети для открытого голосования. Авторы лучших вариантов получат ценные призы от НОК Беларуси", - обратили внимание в НОК.





Конкурс продлится до 20 сентября.



