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Мария Шарапова: прекрасно что сейчас все чаще говорят о равенстве призовых в мужском и женском теннисе

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась мнением на тему обсуждения равенства призовых в мужском и женском теннисе.




- Конечно, существуют некоторые детали, но в целом я рада, что многие девушки активно высказываются на эту тему. Каждая из них добивается больших побед и это не только делает их успешнее и увеличивает их банковские счета — это дает им право высказывать свою точку зрения. У каждой из этих девушек большое количество болельщиков по всему миру. Прекрасно, что сейчас все чаще говорят об этом, — цитирует Шарапову wmagazine.com.
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