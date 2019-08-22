



- Конечно, существуют некоторые детали, но в целом я рада, что многие девушки активно высказываются на эту тему. Каждая из них добивается больших побед и это не только делает их успешнее и увеличивает их банковские счета — это дает им право высказывать свою точку зрения. У каждой из этих девушек большое количество болельщиков по всему миру. Прекрасно, что сейчас все чаще говорят об этом, — цитирует Шарапову wmagazine.com.



