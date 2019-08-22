Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Александра Саснович проиграла на турнире в Нью-Йорке

На турнире в Нью-Йорке NYJTL Bronx Open белорусская теннисистка Александра Саснович (45-й номер в рейтинге WTA) проиграла во втором круге.

Победительницей нашей спортсменки стала польская теннисистка Магда Линнет (80) — 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 9 минут, передает "Еврорадио".

В начале игры Саснович отдала сопернице две своих подачи и проигрывала со счетом 0:5. Наконец белоруска выиграла один гейм на подаче. Во второй партии Саснович не смогла переломить ход игры.

Кстати, сегодня удача отвернулась и от второй нашей соотечественницы. Ольга Говорцова не смогла выйти в финал квалификации US Open, проиграв китаянке Ван Сиюй — 2:6, 2:6.
Поделиться
Последние известия
ссылки по теме
Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё