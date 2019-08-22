Александра Саснович проиграла на турнире в Нью-Йорке

Победительницей нашей спортсменки стала польская теннисистка Магда Линнет (80) — 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 9 минут, передает "Еврорадио"





В начале игры Саснович отдала сопернице две своих подачи и проигрывала со счетом 0:5. Наконец белоруска выиграла один гейм на подаче. Во второй партии Саснович не смогла переломить ход игры.





Кстати, сегодня удача отвернулась и от второй нашей соотечественницы. Ольга Говорцова не смогла выйти в финал квалификации US Open, проиграв китаянке Ван Сиюй — 2:6, 2:6.