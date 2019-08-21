Белорусская команда взяла «серебро» на Кубке мира и чемпионате Европы по парашютному спорту
Нештатная команда Вооруженных Сил «Белорусские ястребы» завоевала «серебро» на 10-м Кубке мира и 8-м чемпионате Европы по парашютному спорту в Румынии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram Министерства обороны Беларуси.
Награду белорусы завоевали в упражнении «Четверка — ротация». При этом спортсмены с огромным отрывом опередили коллег из Америки.
Соревнования проходили с 15 по 21 августа в Румынии. В них приняли участие более 350 спортсменов из 40 стран.
22:04 21/08/2019