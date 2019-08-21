Награду белорусы завоевали в упражнении «Четверка — ротация». При этом спортсмены с огромным отрывом опередили коллег из Америки.





Соревнования проходили с 15 по 21 августа в Румынии. В них приняли участие более 350 спортсменов из 40 стран.







