Белорусский паралимпиец утонул в Австрии

Дмитрий Рышкевич / mst.by





Трагедия произошла на официальной тренировке. Обстоятельства гибели 33-летнего спортсмена-колясочника из Лиды выясняет местная полиция.





Дмитрий Рышкевич — мастер спорта Беларуси по академической гребле. В 2003 году он попал в автоаварию и чудом выжил. После этого мужчине сделали около двадцати операций, и он вернулся в спорт — уже паралимпийский.





Рышкевич неоднократно становился чемпионом и призёром международных соревнований по академической гребле на тренажёрах "Концепт".



