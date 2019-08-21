Бьорндален переехал с Домрачевой в Монако, создал бренд, хотя еще не придумал, чем торговать
8-кратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Борндален держит курс на Монако.
Примечание: это перевод текста в норвежском Kapital пол заголовком «Бьорндален переезжает в Монако».
Жилой комплекс в портовой части города – официальное место проживания легендарного биатлониста, завершившего карьеру в 2018 году. Много лет норвежец жил в Австрии – стране, предоставляющей не только блестящие возможности для подготовки и прекрасное географическое положение относительно мест проведения этапов Кубка мира, но также очень благосклонные налоговые условия для действующих спортсменов.
Большое состояние
Бьорндален переехал в австрийский Обертиллиах в 2005 году. За годы карьеры максимальная сумма выплаченных им налогов едва ли превысила 20% от доходов. Каково его состояние после завершения карьеры, сказать сложно.
Однако оно наверняка составляет как минимум несколько десятков миллионов крон. Информация о сделанных им инвестициях в норвежские банки отсутствует. Единственные акции в Норвегии на его имя зарегистрированы в Pareto Bank на сумму 1,6 млн крон (около 160,6 тысячи евро – Sports.ru.). Но с базами в Монако и Беларуси, где он вместе с женой Дарье Домрачевой построил дом, Бьорндален начинает новую карьеру после спорта.
Собственный бренд
Бьорндален уже работает в качестве эксперта на телеканале TV2. Он также создал бренд и логотип. Рекламное агентство Anti их разработало, а в марте ассоциация Kreativ Forum представила.
Однако пока у Бьорндалена нет продуктов, которые он показал бы публике: «Я работаю над этим, но пока ничего конкретного сказать не могу. В первую очередь нужно набрать хорошую команду. Сейчас нас четверо, но фирму мы еще не создали».
Жена в деле
Речь идет о том, чтобы найти нишу, подходящую имиджу Бьорндалена. Его очевидное преимущество в том, что он более известен в Центральной Европе, чем большинство остальных звезд норвежского спорта. Но ему тоже предстоит найти место на рынке, не полностью занятое бывшими известными спортсменами.
– У тебя есть идеи насчет того, на что было бы естественным сделать ставку?
– Разумеется. Но я пока не хочу ничего об этом говорить. Сначала нужно создать хорошую команду, которая выяснит, какую продукцию мы будем выпускать, – отвечает Бьорндален.
– У твоей жены тоже есть занимающий сильную позицию бренд. Актуально ли делать что-то вместе?
– Да, мы рассматриваем такие возможности. У нее есть линия одежды, которая сейчас на подъеме. Она неплоха в дизайне, и если у нас получится собрать все это в систему, то это может быть интересно. У меня было много хороших предложений, но я решил, что сначала разберусь со спортом, а потом уже найду, чем заняться, – рассказал Бьорндален, который, в противоположность другим спортсменам, не занимался коммерциализацией своего бренда во время карьеры.
Больше чем почтовый ящик
Много лет назад, в 2003-м, Бьорндален посетил Монако в связи с номинацией на приз Laureus World Sports Awards за достижения в спорте. Тогда норвежские журналисты задали ему вопрос:
– Ты рассматривал вариант переезда в Монако?
– Это слишком дорого. Я едва ли могу позволить себе снять здесь в аренду почтовый ящик, – ответил тогда Бьорндален.
Но 16 лет спустя, с очень успешной карьерой за плечами Бьорндален определенно может позволить себе жизнь в Монако. Согласно популярной интернет-страничке «вопрос-ответ» Quora, нужно зарабатывать более 200 тысяч долларов в год, чтобы жить там.
Для начала Бьорндален с женой арендуют квартиру в большом комплексе в портовой части города на Средиземном море. Несмотря на очень низкие налоговые ставки в Монако, владеть или снимать жилье здесь стоит целое состояние. Аренда однокомнатной квартиры в 61 квадратных метров в том же здании, где Бьорндален снимает свою побольше, обойдется в 43 тысячи крон в месяц (чуть более 4,3 тысячи евро – Tribuna.com).
– Рынок жилья в Монако ограничен. Я пока что ничего не купил, но ищу варианты. Посмотрим, получится ли, – сообщил Бьорндален Kapital.
Фото: Kreativt Forum
Андрей Масловский, by.tribuna.com
20:13 21/08/2019