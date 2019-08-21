Примечание: это перевод текста в норвежском Kapital пол заголовком «Бьорндален переезжает в Монако».





Жилой комплекс в портовой части города – официальное место проживания легендарного биатлониста, завершившего карьеру в 2018 году. Много лет норвежец жил в Австрии – стране, предоставляющей не только блестящие возможности для подготовки и прекрасное географическое положение относительно мест проведения этапов Кубка мира, но также очень благосклонные налоговые условия для действующих спортсменов.





Большое состояние

Бьорндален переехал в австрийский Обертиллиах в 2005 году. За годы карьеры максимальная сумма выплаченных им налогов едва ли превысила 20% от доходов. Каково его состояние после завершения карьеры, сказать сложно.





Однако оно наверняка составляет как минимум несколько десятков миллионов крон. Информация о сделанных им инвестициях в норвежские банки отсутствует. Единственные акции в Норвегии на его имя зарегистрированы в Pareto Bank на сумму 1,6 млн крон (около 160,6 тысячи евро – Sports.ru.). Но с базами в Монако и Беларуси, где он вместе с женой Дарье Домрачевой построил дом, Бьорндален начинает новую карьеру после спорта.





Собственный бренд

Бьорндален уже работает в качестве эксперта на телеканале TV2. Он также создал бренд и логотип. Рекламное агентство Anti их разработало, а в марте ассоциация Kreativ Forum представила.









Однако пока у Бьорндалена нет продуктов, которые он показал бы публике: «Я работаю над этим, но пока ничего конкретного сказать не могу. В первую очередь нужно набрать хорошую команду. Сейчас нас четверо, но фирму мы еще не создали».

Жена в деле

Речь идет о том, чтобы найти нишу, подходящую имиджу Бьорндалена. Его очевидное преимущество в том, что он более известен в Центральной Европе, чем большинство остальных звезд норвежского спорта. Но ему тоже предстоит найти место на рынке, не полностью занятое бывшими известными спортсменами.





– У тебя есть идеи насчет того, на что было бы естественным сделать ставку?





– Разумеется. Но я пока не хочу ничего об этом говорить. Сначала нужно создать хорошую команду, которая выяснит, какую продукцию мы будем выпускать, – отвечает Бьорндален.





– У твоей жены тоже есть занимающий сильную позицию бренд. Актуально ли делать что-то вместе?









– Да, мы рассматриваем такие возможности. У нее есть линия одежды, которая сейчас на подъеме. Она неплоха в дизайне, и если у нас получится собрать все это в систему, то это может быть интересно. У меня было много хороших предложений, но я решил, что сначала разберусь со спортом, а потом уже найду, чем заняться, – рассказал Бьорндален, который, в противоположность другим спортсменам, не занимался коммерциализацией своего бренда во время карьеры.

Больше чем почтовый ящик

Много лет назад, в 2003-м, Бьорндален посетил Монако в связи с номинацией на приз Laureus World Sports Awards за достижения в спорте. Тогда норвежские журналисты задали ему вопрос:





– Ты рассматривал вариант переезда в Монако?





– Это слишком дорого. Я едва ли могу позволить себе снять здесь в аренду почтовый ящик, – ответил тогда Бьорндален.





Но 16 лет спустя, с очень успешной карьерой за плечами Бьорндален определенно может позволить себе жизнь в Монако. Согласно популярной интернет-страничке «вопрос-ответ» Quora, нужно зарабатывать более 200 тысяч долларов в год, чтобы жить там.









Для начала Бьорндален с женой арендуют квартиру в большом комплексе в портовой части города на Средиземном море. Несмотря на очень низкие налоговые ставки в Монако, владеть или снимать жилье здесь стоит целое состояние. Аренда однокомнатной квартиры в 61 квадратных метров в том же здании, где Бьорндален снимает свою побольше, обойдется в 43 тысячи крон в месяц (чуть более 4,3 тысячи евро – Tribuna.com).





– Рынок жилья в Монако ограничен. Я пока что ничего не купил, но ищу варианты. Посмотрим, получится ли, – сообщил Бьорндален Kapital.





Фото: Kreativt Forum







