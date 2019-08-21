Беседу со спортсменкой опубликовал TUT.by.





В 2016 году дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета занялась расследованием вашей положительной допинг-пробы, сданной во время Олимпиады-2012. Вы признавались, что переживали не больше суток, хотя разбирательство затянулось на полгода и вас дисквалифицировали на два года.

Конечно, когда мне впервые сообщили о начатом расследовании, я была в шоке. Иначе быть не может! Я проходила допинг-тесты перед Играми-2012 и после — чисто. Как стало возможно, что спустя четыре года допинг-проба стала положительной? Во мне сейчас говорит не обида, а желание отыскать логику. В моей голове не укладывается. Удивлена и тому, что перепроверка пробы А проводилась при нарушении ее герметичности, ведь ее уже вскрывали один раз. Понятно, что способы анализа совершенствуются с годами, и тем не менее.





Никому в вину не ставлю мое отстранение от спорта, а просто подчеркиваю: у меня много вопросов о том, как мои допинг-пробы стали положительными. Равно как и у моей мамы да и всей семьи тоже. Белорусские спортсмены, увы, не чувствуют себя юридически защищенными. А я бы очень хотела, чтобы в нашем спорте больше никогда не было того, что случилось со мной.





Вместе с вами в 2016-м пострадали Павел Лыжин, Оксана Менькова, Наталья Михневич и Светлана Усович. В свое время Иван Тихон и Вадим Девятовский потратили полмиллиона долларов на борьбу за честное имя в Спортивном арбитражном суде и выиграли. Почему вы не пошли в суд? Дело в деньгах?

Нет, просто суд — это надолго.









А как же репутация?

Самолюбие дисквалификацией не было задето, ведь я знаю, что ничего запрещенного не принимала. Уверена, что и тренер ничего не подсыпал мне. Если что, готова пройти проверку на детекторе лжи. А те, кто мне не верят, пусть думают что хотят! Ничего, переживу.



