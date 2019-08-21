Одна из величайших белорусских побед: 15 лет назад Юлия Нестеренко выиграла олимпийскую стометровку
21 августа исполняется 15 лет легендарной победе белоруски Юлии Нестеренко в беге на 100 метров на Олимпиаде в Афинах.
21 августа 2004 года наша соотечественница в финале Игр преодолела дистанцию за 10.93 секунды. Брестчанка обошла таких звездных спортсменок, как Лорин Уильямс и Вероника Кэмпбелл, и стала олимпийской чемпионкой.
До этого Нестеренко выиграла все квалификационные забеги со своим участием, а в полуфинале установила рекорд Беларуси — 10.92.
Олимпиада-2004. Афины. 100 м, женщины
1. Юлия НЕСТЕРЕНКО (Беларусь) — 10.93
2. Лорин Уильямс (США) — 10.96
3. Вероника Кэмбелл (Ямайка) — 10.97
4. Ивет Лалова (Болгария) — 11.00
5. Элин Бэйли (Ямайка) — 11.05
6. Шерон Симпсон (Ямайка) — 11.07
7. Дебби Фергюсон (Багамы) — 11.16
8. ЛаТаша Коландер (США) — 11.18
Источник: pressball.by
18:02 21/08/2019