21 августа 2004 года наша соотечественница в финале Игр преодолела дистанцию за 10.93 секунды. Брестчанка обошла таких звездных спортсменок, как Лорин Уильямс и Вероника Кэмпбелл, и стала олимпийской чемпионкой.





До этого Нестеренко выиграла все квалификационные забеги со своим участием, а в полуфинале установила рекорд Беларуси — 10.92.





Олимпиада-2004. Афины. 100 м, женщины

1. Юлия НЕСТЕРЕНКО (Беларусь) — 10.93

2. Лорин Уильямс (США) — 10.96

3. Вероника Кэмбелл (Ямайка) — 10.97

4. Ивет Лалова (Болгария) — 11.00

5. Элин Бэйли (Ямайка) — 11.05

6. Шерон Симпсон (Ямайка) — 11.07

7. Дебби Фергюсон (Багамы) — 11.16

8. ЛаТаша Коландер (США) — 11.18















