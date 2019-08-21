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Одна из величайших белорусских побед: 15 лет назад Юлия Нестеренко выиграла олимпийскую стометровку

21 августа исполняется 15 лет легендарной победе белоруски Юлии Нестеренко в беге на 100 метров на Олимпиаде в Афинах.

Одна из величайших белорусских побед: 15 лет назад Юлия Нестеренко выиграла олимпийскую стометровку
21 августа 2004 года наша соотечественница в финале Игр преодолела дистанцию за 10.93 секунды. Брестчанка обошла таких звездных спортсменок, как Лорин Уильямс и Вероника Кэмпбелл, и стала олимпийской чемпионкой. 

До этого Нестеренко выиграла все квалификационные забеги со своим участием, а в полуфинале установила рекорд Беларуси — 10.92. 

Олимпиада-2004. Афины. 100 м, женщины 

1. Юлия НЕСТЕРЕНКО (Беларусь) — 10.93 
2. Лорин Уильямс (США) — 10.96 
3. Вероника Кэмбелл (Ямайка) — 10.97 
4. Ивет Лалова (Болгария) — 11.00 
5. Элин Бэйли (Ямайка) — 11.05 
6. Шерон Симпсон (Ямайка) — 11.07 
7. Дебби Фергюсон (Багамы) — 11.16 
8. ЛаТаша Коландер (США) — 11.18





Источник: pressball.by
18:02 21/08/2019
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