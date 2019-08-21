Наоми Осака признана спортсменкой с самым большим маркетинговым потенциалом
Первая ракетка мира Наоми Осака возглавила список пятидесяти спортсменов с самым большим маркетинговым потенциалом по версии журнала SportsPro. Помимо японки в список вошли еще четыре представителя тенниса: Александр Зверев (16), Доминик Тим (20), Слоун Стивенс (36) и Эшли Барти (47).
Осака стала первой азиаткой, возглавившей список, а также второй теннисисткой после Эжени Бушар в 2015 году.
Рейтинг формировался на основе анализа шести показателей за трехлетний период: прибыльность, возраст, положение на домашнем рынке, харизма, желание участвовать в маркетинговом процессе и привлекательность за пределами спорта.
16:40 21/08/2019