Осака стала первой азиаткой, возглавившей список, а также второй теннисисткой после Эжени Бушар в 2015 году.





Рейтинг формировался на основе анализа шести показателей за трехлетний период: прибыльность, возраст, положение на домашнем рынке, харизма, желание участвовать в маркетинговом процессе и привлекательность за пределами спорта.



