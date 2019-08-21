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Наоми Осака признана спортсменкой с самым большим маркетинговым потенциалом

Первая ракетка мира Наоми Осака возглавила список пятидесяти спортсменов с самым большим маркетинговым потенциалом по версии журнала SportsPro. Помимо японки в список вошли еще четыре представителя тенниса: Александр Зверев (16), Доминик Тим (20), Слоун Стивенс (36) и Эшли Барти (47).

Осака стала первой азиаткой, возглавившей список, а также второй теннисисткой после Эжени Бушар в 2015 году.

Рейтинг формировался на основе анализа шести показателей за трехлетний период: прибыльность, возраст, положение на домашнем рынке, харизма, желание участвовать в маркетинговом процессе и привлекательность за пределами спорта.

Sports.ru
16:40 21/08/2019
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