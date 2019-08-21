Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

17-летний белорус Антон Старикевич стал вице-чемпионом мира по сеги

На чемпионате мира по сеги 2019 года второе место занял первокурсник БГУИР Антон Старикевич.

Сеги — культовая японская игра, получившая распространение далеко за пределами Страны Восходящего Солнца. В Европе сеги порой называют "японскими шахматами". 

В этом году чемпионат мира проходил в Братиславе. В турнирной таблице Антон Старикевич опередил более ста участников первенства из Японии, США, Франции, Великобритании, Германии, России и других стран. Наш 17-летний соотечественник пропустил вперед лишь Хидеаки Такахаши — опытнейшего обладателя 6-го дана, который и стал чемпионом мира. 

В этом году Антон Старикевич выиграл и молодежный чемпионат Европы по сеги. Сборная Беларуси, капитаном которой он являлся (также в состав входили Петр Щесленок и Иван Марцев), выиграла крупнейший в мире онлайн-турнир World Shogi League, победив в финале россиян.

Прессбол
13:02 21/08/2019
Поделиться
Последние известия
Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё