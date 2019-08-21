17-летний белорус Антон Старикевич стал вице-чемпионом мира по сеги

Сеги — культовая японская игра, получившая распространение далеко за пределами Страны Восходящего Солнца. В Европе сеги порой называют "японскими шахматами".





В этом году чемпионат мира проходил в Братиславе. В турнирной таблице Антон Старикевич опередил более ста участников первенства из Японии, США, Франции, Великобритании, Германии, России и других стран. Наш 17-летний соотечественник пропустил вперед лишь Хидеаки Такахаши — опытнейшего обладателя 6-го дана, который и стал чемпионом мира.





В этом году Антон Старикевич выиграл и молодежный чемпионат Европы по сеги. Сборная Беларуси, капитаном которой он являлся (также в состав входили Петр Щесленок и Иван Марцев), выиграла крупнейший в мире онлайн-турнир World Shogi League, победив в финале россиян.



