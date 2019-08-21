Попытка номер три: у Захарова и сборной тяжелые отношения

Тренер долго и терпеливо выжидал, но, получая шансы, так и не мог ими сполна воспользоваться. В отличие от клубной карьеры, коллекция трофеев на этой ниве у него весьма скромна – это путевка в элитный дивизион после выигрыша в дивизионе I на ЧМ-2004. Но этот успех затмили фиаско и разочарования в Риге-2005 и Ванкувере-2010.





Перед третьим пришествием Tribuna.com вспоминает предыдущие подходы Захарова к штурвалу национальной команды.





«Просто ощутил, что пришло мое время»

Впервые Михаил Захаров принял национальную сборную после ЧМ-2003, где под руководством Владимира Крикунова она вылетела из элитного дивизиона.





Ходили слухи, что на сборную позовут иностранца. Но федерация решила поставить на молодость и дерзость. Михаилу Захарову был тогда 41 год, под его руководством юниоры (U18) на двух кряду чемпионатах мира сохранили прописку в сильнейшем эшелоне.





Причем в 2002-м обошли Канаду и заняли рекордное пятое место, в 2003-м замкнули топ-8, а в число лучших бомбардиров форума в Ярославле вошли сразу три белоруса – Константин Захаров, Андрей Костицын и Вадим Карага. Вклиниться между ними удалось лишь Александру Овечкину.





Генерация хоккеистов, взращенная советской школой, неуклонно старела, и группа ярких игроков 1984-1987 годов рождения, куда входили также Михаил Грабовский и Сергей Костицын, дарила надежду, что смена поколений пройдет относительно безболезненно.





Захарову, который тогда являлся наставником еще и молодежной (U20) сборной, все юные таланты страны были хорошо известны, и он рискнул. Хотя и признавался, что поначалу такого желания у него не было.





— Когда услышал, что мы собираемся совершить очередную ошибку, пригласив в страну дорогостоящего варяга… Во-первых, белорусский хоккей не построен на таких шальных деньгах, как, скажем, российский — у нас свой менталитет. Во-вторых, я просто ощутил, что пришло мое время. Надо многому учиться.





Но моя учеба, скажем так, обойдется белорусскому хоккею в десятки раз дешевле, нежели оплата услуг тех же Глинки или Аугусты. Ведь, даже если выцарапают эти 100 тысяч долларов на сезон, на следующий потребуется еще 100 и так далее, в то время как стабильный результат не гарантирует никто. К нему через работу и учебу нужно приходить самим. Где были эти великие специалисты, когда наши тренеры трудились здесь за копейки, и при этом сборная играла на двух Олимпиадах?





Безусловно, сейчас я еще больше времени должен уделить самообразованию, привлечь помощь консультантов, в идеале — Владимира Юрзинова, пройти хотя бы кратковременную стажировку за океаном. Огромное желание учиться, работать и расти есть. И сейчас в самый раз его реализовывать. В 50 лет становиться тренером поздно. Я ничего в этой жизни не боюсь. Вообще ничего. Даже смерти. Она смотрела мне прямо в глаза. Ничего страшного, – рассказывал Михаил Захаров «Прессболу» сразу после назначения.









Триумфальный старт в Осло-2004

Михаил Захаров намеревался отработать как минимум один олимпийский цикл и поехать на Игры-2006 в Турин. И поначалу все складывалось неплохо. Ему удалось собрать близкий к оптимальному состав на чемпионат мира в дивизионе I.





На помощь прилетел даже Руслан Салей, который был единственным представителем НХЛ на турнире в Осло. В отличной форме пребывали Андрей Скабелка, Владимир Цыплаков, Алексей Калюжный, набирал сок 19-летний Андрей Костицын.





В общем, белорусы одержали победы во всех пяти матчах – над Бельгией (10:0), Нидерландами (7:2), Великобританией (5:4), Венгрией (7:1) и Норвегией (5:2). Больше всех забросили (34), меньше всех пропустили (9) и без особых проблем вернули элитную прописку.





Вот только сыграть в топ-дивизионе Михаилу Захарову не довелось до сих пор.





Рижский кошмар-2005

Репутацию и карьеру тренеру подпортил промозглый рижский вечер 13 февраля. Еще за 4 минуты 49 секунд до конца третьего периода в решающем матче за выход на Олимпиаду-2006 сборная Беларуси обыгрывала Латвию со счетом 4:2. Но после удаления Олега Хмыля и замены латвийского вратаря Эдгара Масальскиса шестым полевым игроком все перевернулось с ног на голову.





Сергей Заделенов из центральной зоны не смог попасть в пустые ворота, – и понеслось. В течение двух минут и двадцати секунд сборная Латвии забросила три шайбы и оставила Беларусь без Олимпиады – 4:5.





Заключительную пятиминутку Михаил Захаров назовет затем кошмарным сном, выразит недоумение действиями полевых хоккеистов и игрой вратаря Сергея Шабанова, а также посетует на «безобразное судейство».





Справедливости ради, претензии к арбитрам действительно можно было предъявить. Правда, и заброшенная ногой шайба латвийского форварда Григория Пантелеева, и отмененный гол белоруса Александра Рядинского случились задолго до роковой заключительной пятиминутки, в которой команда Захарова растеряла комфортный двухголевой перевес.





А постфактум тренеру прилетело еще и за то, что в горячей концовке не взял тайм-аут, когда поймавшая кураж Латвия начала давить.





Возможно, будь в те минуты на льду капитан Руслан Салей, хаоса в действиях команды было бы меньше. Но после попадания шайбы в лицо еще в игре со словенцами его глаз так заплыл, что врачи не разрешили защитнику выходить на площадку.





Вскоре после возвращения из Риги в Минск Михаил Захаров ушел в отставку, а сборную на ЧМ-2005 в Вену повез наставник «Вашингтона» Глен Хэнлон.





Олимпийский Ванкувер и голые финские хоккеистки

И все же олимпийская мечта Михаила Захарова сбылась. Именно он повез сборную Беларуси на Игры-2010 в Ванкувер. Домашнее поражение минского «Динамо» от хабаровского «Амура» в октябре 2009-го обернулось неожиданной отставкой Глена Хэнлона, который вслед за увольнением из клуба покинул и сборную, хотя очень хотел сыграть на Олимпиаде в городе, где находится его дом.





Но уже через месяц у национальной команды появился новый тренер. Пока федерация хоккея составляла и отправляла в Министерство спорта список претендентов на вакантную должность, Михаил Захаров предложил себя сам. Он написал заявление с просьбой рассмотреть его кандидатуру.





И не прогадал. Совместное заседание Минспорта и постоянной комиссии НОК по работе с федерациями по видам спорта заслушало доклад председателя комиссии Юрия Бородича. После чего было принято решение рекомендовать Министерству спорта кандидатуру Михаила Захарова для назначения на должность главного тренера.





Когда-то Хэнлон вместо Захарова повез сборную на чемпионат мира. А через пять лет Захаров рулил командой на Олимпиаде вместо Хэнлона.





В Ванкувере сборной не смогли помочь травмированные форварды из НХЛ Андрей Костицын и Михаил Грабовский. Белорусы начали с поражений от Финляндии (1:5) и Швеции (2:4), а затем в концовке вырвали победу у Германии (5:3) и заняли третье место в своей группе.





В драматичном матче за выход в четвертьфинал команда Захарова сражалась со Швейцарией. Основное время и овертайм победителя не выявили (2:2), а в серии буллитов свою попытку успешно исполнил лишь Дмитрий Мелешко, а вот Олег Антоненко и Сергей Костицын сплоховали. У швейцарцев же Андрея Мезина пробили Томас Дерунс и Романо Лемм.





В итоге Беларусь, фрагментами показывавшая неплохой хоккей, заняла на Олимпиаде итоговое девятое место. Сейчас мы о таком результате можем только мечтать, а тогда на сборную и ее главного тренера вылилось много критики.





В значительной степени ее спровоцировал Михаил Захаров, рассказавший о том, что лучше подготовиться к матчу со швейцарцами ему помешали голые финские хоккеистки.





– Хоккеистам приходилось ходить в общественный туалет, который находится где-то в 50 метрах. Затем запустили женскую сборную Финляндии. Они безо всякого стыда ходили обнаженными. От наших игроков их прикрывала лишь небольшая ширма. И все это перед решающим матчем! Наши ребята были в негодовании, ломали клюшки, – негодовал тренер.





Эту историю Захарову при случае припоминают до сих пор.





Михал Михалыч раскритиковал организацию хоккейного турнира на Олимпиаде, использовав слово «г##но».





В Минске его эскапады чиновникам не понравились.





— Какое право имеет Захаров делать такие заявления? Это не дело главного тренера. Подобная критика в адрес организаторов позорит Беларусь, – недоумевал тогдашний председатель БФСО «Динамо» Юрий Бородич.





После возвращения из Ванкувера Захаров оставил пост главного тренера, а на чемпионат мира в Германию с командой поехал Эдуард Занковец.





Захаров же весной 2010-го повез на чемпионат мира другую команду. Дело в том, что еще до того, как принять олимпийскую сборную Беларуси, он уже возглавлял команду Украины. Которая, правда, играла тогда в дивизионе I и боролась за путевку в элиту в голландском Тилбурге. Единственное поражение украинцы потерпели от австрийцев (1:2), которые и получили путевку в элиту.





В 2011 году Захаров также поехал на ЧМ со сборной Украины, но на сей раз в качестве помощника Дэйва Льюиса. И снова украинцы не смогли пробиться в элиту.





Помогал Михаил Захаров Дэйву Льюису и в 2018 году в Дании – уже в штабе сборной Беларуси. Но канадец тогда был уволен прямо по ходу турнира. Штурвал же экстренно принял Сергей Пушков, но от вылета из элитного дивизиона команду это не спасло.









Однажды едва не завершил тренерскую карьеру

Михаил Захаров – самый титулованный тренер в белорусской экстралиге. Он уже более 20 лет является бессменным наставником «Юности», с которой восемь раз выигрывал чемпионат Беларуси, шесть раз побеждал в Кубке Беларуси. Еще трижды выигрывал Континентальный кубок.





Однако в этой коллекции трофеев могло бы быть заметно меньше, если бы в марте 2013-го он осуществил свою угрозу покинуть «Юность» и завершить тренерскую карьеру. На официальном сайте клуба тогда сообщалось, что Захаров даст специальную пресс-конференцию, где ответит на все вопросы относительно этого решения.





Но обещанная пресс-конференция тогда так и не состоялась, а в следующем сезоне Захаров остался главным тренером «Юности», выиграв с ней после этого еще несколько титулов.





А тот эмоциональный порыв, вероятно, был вызван неудачным походом «Юности» в чемпионат ВХЛ, где команда заняла лишь 23-е место среди 27 команд. А затем ситуацию усугубил скандал с выступлением «Юниора» в плей-офф чемпионата Беларуси, куда после фиаско в ВХЛ перекочевал было сам наставник и основной состав «Юности».





Но после вмешательства сверху Захарову указали на то, что такой трюк недопустим. В итоге «Юниор» доигрывал сезон в основном молодыми игроками под руководством Владимира Меленчука, который тренировал команду на протяжении сезона.



