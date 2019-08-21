«Главная задача в еврокубках – попасть в группу ЛЕ, а уже после этого будем ставить и другие цели. Мы не хотим быть там туристами, – отметил Гурман. – В группе надо играть, я буду это требовать, чтобы не расслаблялись. А то у нас как: попали в группу, свою задачу выполнили – так не пойдет!





Есть немножко маленькая проблема – надо обыграть БАТЭ, очень серьезный соперник: сколько у них чемпионств, участия в группе еврокубков, опыт у них серьезный и чуть-чуть больше, чем у нас. Но для них Казахстан это очень серьезно. В свое время Караганда выбивала их, потом «Астана», два раза сюда приезжали и уезжали ни с чем», – цитирует Гурмана tribuna.com





Напомним, первый матч пройдет 22 августа в Нур-Султане, ответный - 29 августа на «Борисов-Арене».

Кстати, БАТЭ уже отправился в Казахстан.









Как сообщается на официальном сайте клуба, тренерский штаб борисовчан включил в выездной список 21 футболиста.





вратари – Александр Свирский, Сергей Черник, Антон Чичкан;





защитники – Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Борис Копитович, Алексей Риос, Александар Филипович;





полузащитники – Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Виллюм Виллюмссон, Станислав Драгун, Эрвейн Мукам, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;





нападающие – Боян Дубайич, Антон Сарока, Неманья Милич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.





Отметим, что в Минске остался испытывающий небольшие проблемы со здоровьем норвежец Эмиль Йонассен. Вдобавок продолжают восстанавливаться после травм Денис Щербицкий и Егор Филипенко.