Виталий Парахонько: Да здравствуют перемены!

Но ненадолго, казалось, он исчерпал свои возможности, и ждать прогресса вроде не стоило. И вдруг в этом году произошло преображение: Парахонько добыл медали на рейтинговых международных турнирах. Помогли перемены?





— Да, — согласился спортсмен. — Два года назад я переехал в Минск к тренеру Виктору Мясникову, в свое время известному спортсмену-барьеристу. Я, образно говоря, уперся в стену, притормозил в развитии, нужна была встряска. Очень хотелось услышать ответы на вопросы от человека, который сам преодолевал такие же препятствия. Плюс его ученики: Талай, Герман, в недалеком прошлом Лынша сделали себе имя в барьерном спринте.





— Чем таким особенным выделялись подходы нового тренера, чем отличались от тех, которые предлагали дома, в Орше? Ведь схемы подводки к турнирам — тайна не за семьюпечатями.





— У Виктора Николаевича я получал больше заданий упражнений на скорость. Мы чаще бегали короткие отрезки не только на воздухе, но и в манеже, зимой. Дома немало занимались укреплением силы, тренировались со штангой. В Минске же чаще «скоростили», выполняли специальные упражнения.





Это мне нравится, это, как говорится, лучше заходит. Да и компания подобралась более креативная, чем дома. С такими парнями, как спринтеры Граборенко, Дорогокупец, которые выступают за сборную страны, проще расти. Дома же спарринга, как такого, не было.





— Первым сюрпризом стало твое «серебро» на Европейских играх в Минске, а затем последовал выигрыш барьерного бега в командном чемпионате континента в Быдгоще.





— Мы основательно, шаг за шагом шли к турниру на «Динамо», важно было поверить в себя, не подвести болельщиков, которые пришли поддержать. Никогда в карьере я не чувствовал такого наплыва эмоций, исходящих от зрителей. Чаще домашние старты проходили в минорной атмосфере, когда большинство на трибунах составляли тренеры и коллеги.





Возникло эмоциональное единение, которое вселило уверенность и придало новые силы. Оно помогло прибавить врезультатах, не тушеваться перед крутыми конкурентами. Все впервые.





— На волне минской феерии пошло продолжение в командном чемпионате континента.





— Да, после игр добавилось осознание того, что можно на равных конкурировать с европейскими соперниками. Жаль, в Польше не смогли зацепить первое командное место: многовато потеряли на стартовом отрезке турнира. Но после того, как Минск выиграл право на следующий чемпионат континента, мы автоматически переведены в суперлигу. Через два года надо постараться закрепиться в высшем дивизионе.





— Как удалось подрасти в 26 лет? Помогли какие-то специальные упражнения?





— Нет, ничего нового не применял, но вырос на три сантиметра: со 188 см до 191. Думаю, я человек более позднего развития. Да и начал тренироваться в 17 лет и до 24-х жил в Орше, ходил в группу к Александру Семеновичу Гутину. Теперь даст Бог (а Виталий — человек верующий — авт.), проведу удачный старт на чемпионате мира в конце сентября.





Нынешний тренер учит не сосредотачиваться на конкретном результате, не думать о секундах и наградах, дабы они не давили во время старта. Нужно показать то, на что способен, и никто не бросит камень в твой огород.





— На командном чемпионате Европы ты выступал вместе с женой. Это добавило положительных эмоций?





— Жена тоже из Орши, мы начинали у одного наставника, а унего, кстати, поднялась в сборную Алина Талай. Мы мечтали последовать вслед за Алиной. Александру Семеновичу многим обязаны, он умело подбирал нужные упражнения, дозировал нагрузки.





Недавно на молодежном чемпионате Европы жена замкнула первую шестерку. Это хороший толчок для будущего подъема. В Быдгоще она бежала в эстафете, и девушки попали в первую пятерку.





Мы живем в общежитии на Калиновского, мечтаем о своей квартире. Спортивные успехи помогут накопить средства дляжилья. А это еще один стимул для развития, собственного прогресса.