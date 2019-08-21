Захаров выступил за натурализацию хоккеистов для сборной Беларуси

Новый главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров выступил за натурализацию хоккеистов для выступления за национальную команду, передает tut.by





— В сборной Казахстана 14 хоккеистов натурализовано. Среди вратарей два русских и один швед. Не могу сказать, будем или нет, но на сегодняшний день это нам не помешало бы. Мы сами запустили хоккей. Надо, чтобы не только «Юность» и «Динамо» работали, но и другие школы.





Что касается его задач у руля сборной, то Захаров сказал, что пока Геннадий Савилов их не озвучил.





— На ближайшем чемпионате мира будет очень сложно. Помните, как мы прошлый раз с треском вылетели из топ-дивизиона. 1:6 от Франции (на самом деле 2:6). Скажите мне раньше, что сборная Беларуси проиграет 1:6 Франции, я бы посмеялся. И 1:4 австриякам (на самом деле 0:4). 2:10 за два матча. Уже тогда показалось, мы что-то не то делаем. Кубок Салея подтвердил, что проблемы есть.











