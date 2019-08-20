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Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Ак Барсу» на старте Кубка ЛЖД

«Динамо-Минск» проиграло казанскому «Ак Барсу» в Кубке Латвийской железной дороги со счетом 0:3, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на официальный сайт клуба.

Во время матча. Фото ХК «Ак Барс»
Заброшенными шайбами в этой игре отметились Никита Лямкин (19-я минута), Артем Михеев (25) и Камиль Фазылзянов (26).

Две из трех своих шайб игроки «Ак Барса» забросили, имея на площадке численное превосходство.

На этом турнире «Динамо-Минск» 22 августа сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, 24 августа с —  рижским «Динамо», 254 августа) —  с ярославским «Локомотивом».


21:55 20/08/2019
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