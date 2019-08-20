Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Ак Барсу» на старте Кубка ЛЖД
«Динамо-Минск» проиграло казанскому «Ак Барсу» в Кубке Латвийской железной дороги со счетом 0:3, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на официальный сайт клуба.
Во время матча. Фото ХК «Ак Барс»
Заброшенными шайбами в этой игре отметились Никита Лямкин (19-я минута), Артем Михеев (25) и Камиль Фазылзянов (26).
Две из трех своих шайб игроки «Ак Барса» забросили, имея на площадке численное превосходство.
На этом турнире «Динамо-Минск» 22 августа сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, 24 августа с — рижским «Динамо», 254 августа) — с ярославским «Локомотивом».
21:55 20/08/2019