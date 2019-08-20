– Что тут комментировать? Еще раньше было известно, что Захаров станет тренером сборной.





- Вас приглашали в федерацию на тренерский совет, заседание исполкома?





– В том-то и дело, что нет. Ведь обычно тренер делает отчет по работе, ему дают оценку. Ну выбрали Захарова и выбрали… По этому поводу ничего сказать не могу. Могу сказать только то, что я выполнил задачу, которую мне ставили – вывел сборную в элитный дивизион.





Фото: © РИА Новости/Григорий Соколов

- Странно все подано: вас не пригласили на тренерский совет и/или исполком, одна кандидатура, все единогласно.





– В прошлом году Захаров говорил, мол, почему тренерский совет не спросили при назначении Сидоренко. Почему сейчас Сидоренко даже не пригласили, чтобы заслушать его отчет и дать оценку?





- В мае глава ФХБ Геннадий Савилов говорил: «Андрей Сидоренко провел грандиозную работу. Я очень рад, что команда, учитывая внешнюю критику, смогла сплотиться и быть стойкой, с хорошим микроклиматом». Звучало как будто продление контракта с вами – вопрос времени.





– Мы проговаривали вариант продления контракта. Мне было интересно продолжить работу со сборной, все-таки в тяжелых условиях (вспомните, сколько у нас было травмированных игроков) удалось выйти в сильнейший дивизион. За эту работу ведь даже никто не брался. После майского чемпионата мира в дивизионе А1 у меня было три предложения от клубов, но их отклонил, потому что ждал ответ ФХБ. Изначально же говорили: выполнишь задачу – контракт будет продлен. Теперь надо искать работу, может, мои опыт и знания кому-то пригодятся.





- Судя по голосу, вы спокойны. А как в душе?





– Все нормально. О таком развитии событий знал. Просто люди говорят, что все надо цивилизованно решать, а на исполком даже не пригласили. За это немного обидно. Но что с этим бороться? Такова жизнь, – сказал Сидоренко.



