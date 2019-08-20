Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Андрей Сидоренко: «Еще раньше было известно, что Захаров станет тренером сборной. Меня даже не пригласили на исполком»

Бывший главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко высказался о назначении на пост руководителя главной команды страны Михаила Захарова, пишет by.tribuna.com

– Что тут комментировать? Еще раньше было известно, что Захаров станет тренером сборной.

- Вас приглашали в федерацию на тренерский совет, заседание исполкома?

– В том-то и дело, что нет. Ведь обычно тренер делает отчет по работе, ему дают оценку. Ну выбрали Захарова и выбрали… По этому поводу ничего сказать не могу. Могу сказать только то, что я выполнил задачу, которую мне ставили – вывел сборную в элитный дивизион.

Фото: © РИА Новости/Григорий Соколов

- Странно все подано: вас не пригласили на тренерский совет и/или исполком, одна кандидатура, все единогласно.

– В прошлом году Захаров говорил, мол, почему тренерский совет не спросили при назначении Сидоренко. Почему сейчас Сидоренко даже не пригласили, чтобы заслушать его отчет и дать оценку?

- В мае глава ФХБ Геннадий Савилов говорил: «Андрей Сидоренко провел грандиозную работу. Я очень рад, что команда, учитывая внешнюю критику, смогла сплотиться и быть стойкой, с хорошим микроклиматом». Звучало как будто продление контракта с вами – вопрос времени.

– Мы проговаривали вариант продления контракта. Мне было интересно продолжить работу со сборной, все-таки в тяжелых условиях (вспомните, сколько у нас было травмированных игроков) удалось выйти в сильнейший дивизион. За эту работу ведь даже никто не брался. После майского чемпионата мира в дивизионе А1 у меня было три предложения от клубов, но их отклонил, потому что ждал ответ ФХБ. Изначально же говорили: выполнишь задачу – контракт будет продлен. Теперь надо искать работу, может, мои опыт и знания кому-то пригодятся.

- Судя по голосу, вы спокойны. А как в душе?

– Все нормально. О таком развитии событий знал. Просто люди говорят, что все надо цивилизованно решать, а на исполком даже не пригласили. За это немного обидно. Но что с этим бороться? Такова жизнь, – сказал Сидоренко.
Поделиться
Последние известия
Cannot find 'lenta2' template with page ''
Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё