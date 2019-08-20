Это суммарное время, которое провели на беговых и плавательных дорожках участники 24-часового марафона в Беларуси и за ее пределами.





А это значит, что благотворительная помощь от видеосервиса VOKA на сумму Br50 тыс. будет оказана международной благотворительной общественной организации "Дети. Аутизм. Родители".









Эти средства направят на реализацию проекта "Спорт-инклюзия", который курирует знаменитая пловчиха Александра Герасименя.