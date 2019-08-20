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Участники марафона "24 РАЗАМ" бегали и плыли более 12 тысяч часов в помощь детям

По итогам 24-часового благотворительного марафона "24 РАЗАМ" в помощь детям с аутизмом, который прошел 16-17 августа, белорусы пробежали и проплыли в общей сложности более 12,1 тыс. часов.

Это суммарное время, которое провели на беговых и плавательных дорожках участники 24-часового марафона в Беларуси и за ее пределами. 

А это значит, что благотворительная помощь от видеосервиса VOKA на сумму Br50 тыс. будет оказана международной благотворительной общественной организации "Дети. Аутизм. Родители". 


Эти средства направят на реализацию проекта "Спорт-инклюзия", который курирует знаменитая пловчиха Александра Герасименя.
Источник: pressball.by
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