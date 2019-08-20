Участники марафона "24 РАЗАМ" бегали и плыли более 12 тысяч часов в помощь детям
По итогам 24-часового благотворительного марафона "24 РАЗАМ" в помощь детям с аутизмом, который прошел 16-17 августа, белорусы пробежали и проплыли в общей сложности более 12,1 тыс. часов.
Это суммарное время, которое провели на беговых и плавательных дорожках участники 24-часового марафона в Беларуси и за ее пределами.
А это значит, что благотворительная помощь от видеосервиса VOKA на сумму Br50 тыс. будет оказана международной благотворительной общественной организации "Дети. Аутизм. Родители".
Эти средства направят на реализацию проекта "Спорт-инклюзия", который курирует знаменитая пловчиха Александра Герасименя.
Источник: pressball.by
17:54 20/08/2019