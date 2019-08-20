- Будете ли думать о натурализации?





- Скажу так: в сборной Казахстана четырнадцать натурализованных хоккеистов, причем два русских вратаря и один швед, есть канадцы и американцы. Не знаю, будем или не будем… На сегодняшний день, конечно, исполнители извне нам не помешали бы. Потому что сами мы, повторюсь, немного забуксовали. Ведь не только школы "Юности", Новополоцка и "Динамо" должны давать игроков? Обязаны помогать и Витебск, и Брест, все. Представьте: в дивизионе "А" у нас не представлены три области: Витебская, Могилевская и Брестская.





- Каким видите взаимодействие с минским "Динамо" и рассматриваете ли этот клуб в качестве базового для национальной сборной?





- Давайте подождем. Здесь вопрос не только ко мне, но и к Дмитрию Баскову. И, знаете, прошлый чемпионат мира показал, что, к большому сожалению, динамовские хоккеисты не забросили ни одной шайбы! Это делали ребята из внутреннего чемпионата и легионеры. Поэтому комментировать минское "Динамо" пока не хотелось бы, мне для начала необходимо встретиться с руководителями "зубров".



